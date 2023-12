Smart TV Neo QLED 4K di Samsung scontata di 790€ su eBay! Offerta da PAZZI

Il Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici, modello QE55QN85CATXZT, è una pietra miliare nell’esperienza di intrattenimento domestico, offrendo immagini sorprendenti e funzionalità smart avanzate. Con la sua tecnologia di ultima generazione, questo smart TV è progettato per soddisfare le esigenze degli spettatori più esigenti.

Grazie alla tecnologia Neo QLED, il TV offre immagini nitide, con una risoluzione 4K che porta ogni dettaglio alla vita. I Mini LED, poi, assicurano una luminosità eccezionale e un controllo del contrasto senza pari. Tutto questo autentico be di Dio per ogni appassionato di film e show televisivi oggi ti costa appena 799€, ovvero la metà del suo costo di listino. Questo grazie alla super offerta su eBay dove viene venduta 790,00€ (-50%) in meno.

Samsung TV Neo QLED 4K sconto MONSTRE di 790€ su eBay

Il display da 55 pollici offre un’esperienza cinematografica coinvolgente, trasformando il tuo spazio in una sala multimediale personale. Con la connettività Wi-Fi integrata, questo smart TV ti consente di accedere a un mondo di contenuti online. Puoi godere di streaming, app e servizi senza dover utilizzare dispositivi aggiuntivi. Dotato di un processore potente, questo TV offre prestazioni veloci e fluide. Puoi passare facilmente da un’app all’altra senza interruzioni.

La tecnologia Quantum HDR 1500 assicura una gamma dinamica estesa, con livelli di luminosità e contrasto che portano i contenuti HDR a nuovi livelli di realismo. Quando il TV non è in uso, la funzione Ambient Mode+ trasforma lo schermo in un’opera d’arte digitale o mostra informazioni utili come l’orario e le condizioni meteorologiche. Grazie al controllo vocale e all’assistente virtuale Bixby, puoi gestire il tuo TV con facilità, cambiare canale, regolare il volume e altro ancora con comandi vocali intuitivi.

Il design elegante e sottile si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, con una cornice ridotta che massimizza la superficie dello schermo. Il TV dispone di varie porte, tra cui HDMI, USB e altre, per consentire il collegamento di dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray e soundbar.

In conclusione, il Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici rappresenta l’apice dell’innovazione nell’ambito della visualizzazione domestica. Trasforma il tuo salotto in un centro di intrattenimento con il Samsung Neo QLED 4K TV: oggi ti costa appena 799€, ovvero 790,00€ (-50%) in meno.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.