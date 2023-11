SMART TV Panasonic da 24'': piccola ma TOSTA con Netflix, Alexa e tante app (144€)

Se stai cercando una Smart TV compatta e funzionale, la Panasonic 24JS350 è un’ottima scelta. Questa Smart TV da 24″ offre molte funzionalità avanzate in un formato compatto, perfetto per stanze più piccole, cucine o camere da letto. La TV è dotata di uno schermo LED ad alta definizione che offre immagini nitide e dettagliate. Potrai goderti i tuoi programmi TV, film e contenuti online con una qualità visiva sorprendente, il tutto spendendo appena 144€ se l’acquisti su Amazon. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

Wi-Fi Integrato e tante funzionalità: SMART TV Panasonic, piccola ma tosta

La Panasonic 24JS350 dispone di connettività Wi-Fi integrata, il che significa che puoi facilmente connetterti alla tua rete domestica e accedere a una vasta gamma di servizi online. Puoi guardare i tuoi contenuti preferiti su Netflix, YouTube e altre piattaforme di streaming direttamente dalla TV. La tecnologia HDR migliora il contrasto e la gamma dinamica delle immagini, offrendo una maggiore profondità e dettaglio. I colori saranno più vividi e realistici, garantendo un’esperienza di visione eccezionale.

Questa TV è dotata di un triple tuner, che supporta DVB-T2, DVB-S2 e DVB-C. Ciò significa che potrai sintonizzare canali terrestri, satellitari e via cavo senza dover acquistare ulteriori dispositivi. Se sei un abbonato Netflix, questa TV è compatibile con l’app Netflix. Sarà facile accedere al tuo account e guardare tutti i contenuti che ami direttamente sulla TV. La TV dispone di una porta USB che ti consente di collegare dispositivi di archiviazione esterni come chiavette USB o dischi rigidi esterni per riprodurre video, foto e musica direttamente sulla TV.

La Panasonic 24JS350 supporta il controllo vocale tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Puoi utilizzare i comandi vocali per cercare contenuti, regolare il volume e molto altro. Nonostante le dimensioni compatte, questa Smart TV offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono un’ottima scelta per le esigenze di intrattenimento in ambienti più piccoli. La classe di efficienza energetica F ti assicura un consumo di energia ottimizzato. Prendila adesso spendendo appena 144€ se l’acquisti su Amazon. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.