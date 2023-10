Smart tv Panasonic a un prezzo mai visto grazie a festa delle offerte Prime!

La Festa delle offerte Prime è in pieno svolgimento! Ti stai divertendo? Hai già fatto acquisti? A prescindere, vogliamo darti una mano segnalandoti continuamente tante offerte molto interessanti che sicuramente non ti lasceranno indifferente. Come questa relativa alla smart tv Panasonic TX-50MX700E, con schermo LED 4K Ultra HD da 50 Pollici, High Dynamic Range (HDR), sistema audio Dolby Atmos e Dolby Vision, Google TV e Assistente Google, Chromecast. Dotata di un Piedistallo Centrale quasi impercettibile che la rendono simile a un quadro e un discreto colore Nero. Oggi la paghi solo 409 euro, grazie allo sconto del 15%!

Smart tv Panasonic TX-50MX700E: caratteristiche tecniche

La smart Tv Panasonic ha già installate tutte le principali app di streaming, così non dovrai installarle: Disney+, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Twitch e Google Play. Puoi controllare il televisore con la voce grazie all’Assistente Google integrato. Inoltre, avendo il Chromecast integrato, potrete proiettare da telefono, tablet o portatile film, spettacoli, app e giochi, o video divertenti presi dai social o vostri. La visione è limpida e perfetta grazie allo schermo LED 4K in HDR, inclusi HDR10, Dolby Vision e HLG, per offrire colori più realistici e livelli di contrasto e luminosità più elevati.

I diffusori integrati di alta qualità e la tecnologia Dolby Atmos producono una chiarezza, una ricchezza e una profondità sorprendenti per un’esperienza audio cinematografica e immersiva. E’ inoltre in Ultra HD, dotata di modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency e supporto VRR, per un gioco fluido e senza lag, inoltre è possibile giocare o trasmettere tutti i giochi preferiti tramite l’app Twitch. Quindi ideale un po’ per tutti i componenti della famiglia: per guardare programmi, film, serie tv, eventi sportivi o giocare!

Grazie alla Festa delle offerte Prime paghi questa meravigliosa smart tv Panasonic solo 409 euro, grazie allo sconto del 15%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.