Smart TV, se colleghi così il decoder peggiori la qualità dell’immagine e non lo sai

Molti collegano decoder, console o soundbar alla Smart TV nella prima porta HDMI libera. Magari dietro al televisore, al buio, senza nemmeno leggere le sigle. Eppure nel 2026 basta questo piccolo errore per perdere qualità audio — e in certi casi anche qualche funzione video avanzata — solo perché l’ingresso scelto non è quello giusto.

Il problema nascosto dietro porte HDMI che sembrano tutte uguali

A guardarle in fretta, le porte HDMI del televisore paiono identiche. Stessa forma, stessa posizione sul retro o sul fianco dello schermo, stesso cavo da infilare. Ed è proprio qui che nasce l’equivoco. Su molte Smart TV recenti, infatti, gli ingressi non lavorano tutti allo stesso modo: alcuni servono anche per il ritorno audio, altri gestiscono meglio segnali video e audio più avanzati.

Succede spesso con chi collega una soundbar, un ricevitore AV o un decoder TV senza controllare la scritta accanto alla presa. “Si vede e si sente, quindi va bene”. In realtà non sempre è così. L’immagine può arrivare sullo schermo, l’audio può uscire regolarmente, ma l’impianto resta frenato: niente Dolby Atmos, niente audio non compresso e, in alcuni casi, funzioni video non usate al meglio perché il dispositivo è finito sulla porta meno adatta.

Come trovare sul TV la porta ARC o eARC giusta

Il controllo porta via meno di un minuto. Basta guardare vicino agli ingressi HDMI e cercare le sigle ARC oppure eARC, di solito stampate in piccolo accanto a una sola porta. Su certi modelli sono sul retro, in basso; su altri sul lato, vicino alle prese USB. Serve spesso la luce del telefono, perché le scritte grigie su plastica nera non aiutano.

Se l’etichetta non si vede, meglio entrare nel menu della Smart TV, aprire le impostazioni audio e controllare quale ingresso supporta il ritorno audio. Anche il manuale del produttore, soprattutto per TV Samsung, LG, Sony, Philips o TCL, indica quasi sempre il numero corretto: HDMI 2 ARC, HDMI 3 eARC o diciture simili. Sembra un dettaglio da poco. Ma può cambiare parecchio nella resa dell’impianto.

ARC: a cosa serve davvero con soundbar e ricevitori AV

La sigla ARC sta per Audio Return Channel. In parole semplici, permette al televisore di mandare l’audio verso una soundbar o un ricevitore AV usando lo stesso cavo HDMI. Se si guarda Netflix dall’app della TV, per esempio, il suono può tornare alla soundbar senza dover aggiungere un cavo ottico.

È una funzione comoda, soprattutto nei salotti dove convivono decoder, lettori streaming e console. Con un solo collegamento, la Smart TV comunica con l’impianto audio in entrambe le direzioni e si evita una parte del caos di cavi dietro al mobile. ARC, però, ha un limite: non ha abbastanza banda per i formati audio più pesanti e moderni senza compressione. L’audio si sente, certo. Ma non sempre al massimo.

eARC: più banda per Dolby Atmos, TrueHD e audio non compresso

La versione più recente è eARC, cioè Enhanced Audio Return Channel. Si trova sulle porte HDMI più moderne e offre più banda rispetto ad ARC. Questo permette di trasmettere formati come Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio e Dolby Atmos in qualità più alta, sempre a patto che contenuto, televisore e impianto siano compatibili.

La differenza si nota soprattutto con film e serie sulle piattaforme di streaming, oppure con lettori Blu-ray collegati a sistemi home cinema. Le voci risultano più pulite, gli effetti surround sono gestiti meglio e il segnale audio non viene ridotto come può accadere con collegamenti meno adatti. Non è una questione di magia, ma di compatibilità. Se una soundbar eARC viene collegata a una porta HDMI qualsiasi, quella qualità resta solo sulla scheda tecnica.

Gli errori di collegamento che abbassano qualità e praticità dell’impianto

L’errore più comune è mettere la soundbar nella porta sbagliata e lasciare l’ingresso ARC/eARC occupato da un decoder o da una console. A prima vista sembra tutto normale: il telecomando funziona, l’audio esce, l’immagine si vede. Però l’impianto lavora con funzioni ridotte e spesso l’utente finisce per aggiungere un cavo ottico, ritrovandosi con il solito groviglio dietro al televisore.

La regola pratica è semplice: soundbar e ricevitore AV vanno collegati alla porta HDMI ARC o eARC. Decoder, console e lettori esterni possono andare sugli altri ingressi, controllando però che supportino le funzioni video richieste, come 4K, HDR o frequenze più alte sui modelli compatibili. Prima di spostare cavi a caso, meglio leggere le sigle e dare un’occhiata alle impostazioni. Due minuti dietro alla TV possono bastare per ottenere un audio migliore e un impianto molto più ordinato.