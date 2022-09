Smart TV Samsung 4K da 50": 200€ di sconto immediato su eBay

Inutile girarci intorno: la stupenda smart TV Samsung UHD 4K da 50” in offerta su eBay con 200€ di sconto è un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare. Ad appena 279€, infatti, è la soluzione ideale per soddisfare tutte le tue personali esigenze e sperimentare il meglio del cinema senza mai scendere a compromessi.

Se la metti adesso nel carrello puoi sfruttare il codice coupon esclusivo “SETT22” per riceverla a casa al prezzo più economico di sempre, ma solo se ti affretti: con queste condizioni prevediamo che la smart TV andrà a ruba in pochissimo tempo.

La bellissima smart TV Samsung da 50” è in offerta su eBay: -200€ solo per oggi

La smart TV del colosso sudcoreano è realizzata con materiali di alto livello che gli conferiscono un look & feel premium, mentre le sottilissime cornici non ti distraggono mai e ti permettono di immergerti nell’azione. Nonostante il prezzo super economico, inoltre, la smart TV ha una resa cromatica nitida e brillante tipica dei modelli di fascia alta, merito della tecnologia Crystal Display che bilancia perfettamente i colori e ti assicura una luminosità sempre omogenea.

Cosa stai aspettando? Metti immediatamente nel carrello la bellissima smart TV di Samsung fintanto che puoi riceverla direttamente a casa con uno sconto impossibile da ignorare. Infine, ricorda che se scegli di acquistarla con PayPal puoi pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

