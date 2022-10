Smart TV Samsung 50" in offerta SHOCK su eBay: 53% di sconto

Il 53% di sconto disponibile in questa offerta di eBay per l’ottima smart TV Samsung 50″ UHD 4K, rappresenta senza esagerazione l’occasione più ghiotta di tutta la settimana per mettere le mani su una tra le più quotate e apprezzate smart TV degli ultimi tempi.

Ad appena 329€ con uno sconto del 53%, la straordinaria televisione di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità sotto ogni punto di vista.

Sconto del 53% su eBay per la bellissima smart TV Samsung da 50″ UHD 4K

Dotata di un design eccezionale con tanto di cornici super sottili per assicurarti sempre un’esperienza visiva al top, la smart TV del colosso sudcoreano dispone di un pannello Crystal da 50″ ad altissima risoluzione con tanto di HDR e ottimizzazione automatica dei colori e della illuminazione.

Inoltre, a tutto ciò si aggiunge anche il pieno supporto e compatibilità con le migliori piattaforme di streaming del momento: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, e tante altre ancora per guardare i tuoi programmi preferiti con un unico telecomando direttamente dal divano di casa.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la spettacolare smart TV di Samsung fintanto che puoi acquistarla al prezzo più vantaggioso di sempre. Con il 53% di sconto è la tua occasione d’oro per montare in salotto una televisione che saprà regalarti l’emozione del cinema ogni giorno. Infine, ricorda che se l’acquisti con PayPal puoi pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.