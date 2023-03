Smart TV Samsung 55" UHD 4K: solo su eBay CROLLA di 370€ (-49%)

È proprio il caso di dirlo: questa offerta di eBay è la migliore che ti possa capitare sottomano per acquistare la spettacolare smart TV Samsung UHD 4K con pannello Crystal 55″. Infatti, con uno sconto del 49% che ti fa risparmiare ben 370€ sul normale prezzo di vendita, la televisione del colosso sudcoreano può essere tua ad appena 370€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Realizzata dal super team di designer di Samsung, la televisione monta cornici così sottili da essere quasi invisibili ad occhio nudo: il risultato è un’esperienza visiva che ti lascerà senza fiato sin dal primo minuto.

Solo su eBay puoi risparmiare 370€ sulla smart TV Samsung UHD 4K da 55″

Nonostante il prezzo così economico stiamo per sempre parlando di un televisore di tutto rispetto: non solo monta un eccellente pannello Ultra HD a risoluzione 4K, ma ruota intorno al pluri premiato processore Crystal 4K che ti garantisce immagini super dettagliate e colori con sfumature straordinarie frame dopo frame.

Perfettamente adatta anche al gaming spinto grazie alla tecnologia Motion Xcelerator, la smart TV di Samsung monta l’ultima versione di Tizen OS che ti garantisce pieno accesso alle più importanti piattaforme di streaming (Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV, Disney+, eccetera) del momento per guardare tutti i film e serie TV che vuoi.

Ti risulterà quasi impossibile credere a tutto ciò che hai letto finora sulla smart TV di Samsung ma ti assicuriamo che è tutto vero, soprattutto il suo prezzo pari ad appena 379€. Non farti scappare questa straordinaria offerta di eBay che include anche la consegna rapida e gratuita; in oltre, se scegli di acquistarla tramite PayPal hai a tua completa disposizione la possibilità di pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.