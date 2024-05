Smart TV Samsung 65" in SVENDITA ASSOLUTA: oggi su Amazon a 500€ IN MENO

Sei pronto a fare tua una delle Smart TV più spettacolari e potenti che ci siano sul mercato? Stiamo parlando della QE65Q di Samsung, che Amazon ha messo in offerta ad un prezzo che siamo sicuri non ti farai sfuggire. Invece che 1.399,00 euro, la trovi per poco a 899,00 euro. Per un risparmio totale di 500 euro! Con tutte le ultime tecnologie disponibili, il supporto al 4K, l’integrazione con Alexa e tanto altro, vivrai delle esperienze audiovisive che mai avevi nemmeno immaginato. Affrettati e comprala subito, è la Smart TV che stavi cercando.

Smart TV Samsung 65″: ancor più cura dei dettagli, per un effetto finale indimenticabile

Una Smart TV QLED da 65 pollici, con il 4K supportato e il massimo dei vantaggi che Samsung ha da offrire. Il tutto con uno sconto di 500 euro, potresti desiderare di meglio? Questo fantastico modello vanta un processore Quantum Lite veloce ed intelligente, studiato per poter ottimizzare la definizione video e garantire il 100% del volume di colori. Per un miliardo di sfumature diverse. Anche grazie al Quantum HDR, per fornire una qualità di immagine cinematografica con toni brillanti, dettagli definiti e neri ancor più profondi. Non manca la retroilluminazione a LED caldi e freddi, per una resa cromatica eccezionale.

Passando all’audio, il focus di Samsung si è tramutato nell’OTS Lite. Una tecnologia in grado di fornire un suono surround 3D sincronizzato con l’azione, per un’esperienza sonora immersiva come mai prima d’ora. Dal design elegante e sottile, con lo stand regolabile, diventerà presto un oggetto d’arredo ideale per il salotto. Degno di nota infine il Smart Hub, un sistema di homepage intelligente dove poter organizzare tutte le tue app preferite.

Completa subito l’acquisto con lo sconto di 500 euro, non crederai ai tuoi occhi una volta aver ricevuto il tutto a casa.

