Smart TV Samsung Crystal 85" sconto SUPER 58%

La Smart TV UE85AU8070U Crystal 85″ Ultra HD 4K Smart HDR con Tizen di Samsung è scontata di un incredibile 58% su eBay. Risparmi ben 1.400€ e hai spedizione gratuita inclusa e protezione da garanzia clienti eBay. Il tutto a 999€ invece di 2399€.

Questas Smart TV Samsung è dotata di Processore Crystal 4K capace, tra le altre cose, di effettuare l’upscaling dei contenuti con definizione più bassa alla risoluzione 4K. In più include il supporto alla tecnologia High Dynamic Range (HDR10+) che migliora ulteriormente la resa luminosa, e con la tecnologia PureColor migliorano pure i colori.

Ha una diagonale da ben 85 pollici con LCD Ultra HD con retro-illuminazione a LED, il che significa che non soffre dei “neri slavati” come gli LCD tradizionali. Il pannello infatti è di tipo IPS con un rapporto di contrasto di 5500:1 e dei validi neri che lo rendono più che adeguato nella visione al buio. È uno standard difficile da superare, per qualità d’immagine, a questo prezzo.

Infine, menzione di merito per il sistema operativo proprietario, Tizen OS, che permette di accedere in modo rapido e intuitivo a tutte le app e servizi di streaming più diffusi come Netflix, Prime Video, DAZN e Samsung TV Plus. Supporta Bixby, Alexa, Google Assistant.

A meno di 1.000€, poi, è davvero un affare considerando che costa sui 1.300€ e più in molti altri store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.