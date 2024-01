Smart TV Samsung da 24 pollici in offerta a 187,89€ su Amazon (anche in 5 rate)

La Smart TV Samsung da 24 pollici – modello N4000 – è in vendita in queste ore su Amazon a 187,89€ invece che a 239€, grazie allo sconto del 21% per un risparmio di circa 52€ rispetto al prezzo consigliato. In più è anche possibile pagare il prodotto in 5 comode rate senza interessi da 37,58€, grazie all’opzione dei pagamenti rateali offerta da Amazon. Ecco il link all’offerta.

Tra le caratteristiche di punta si annoverano i colori intensi e le immagini ultradefinite, che vanno ad esaltare lo schermo del televisore nonostante sia da soli 24 pollici, dimensioni ideali per chi ha una cucina piccola o sta pensando a un regalo per la cameretta dei propri figli.

Smart TV Samsung da 24 pollici a soli 187€ su Amazon

Come si evince facilmente dalla scheda tecnica, il principale punto di forza di questo televisore è la sorprendente risoluzione del display.

Sono diversi i fattori che concorrono a questo risultato, tra cui la tecnologia PurColor, che restituisce immagini con colori naturali, la funzionalità Micro Dimming Pro, che restituisce bianchi più puri e neri più profondi per maggiori dettagli sia nelle zone di ombra che di colora, e Ultra Clean View, un algoritmo che analizza i contenuti originali e restituisce immagini con una qualità migliore.

Il modello N4000 di Smart TV Samsung è in offerta a soli 187,89€ su amazon.it. Anche in questo caso il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque gli abbonati a Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite. Inoltre ti ricordiamo che è possibile usufruire del pagamento in 5 rate a interessi zero da 37,58 euro al mese.

