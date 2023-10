La smart tv Samsung Neo Qled 65" a META' PREZZO! Finalmente puoi realizzare il tuo sogno

Colpaccio eBay, un autentico sgarro ad Amazon. Con questa incredibile offerta puoi realizzare uno dei tuoi tanti sogni nel cassetto: acquistare una smart tv incredibile, grande ben 65 pollici, per guardare al meglio i tuoi film più attesi, le serie tv che ami o per vivere al meglio il tuo gaming. Infatti, la smart tv Samsung QE65QN95B Tv Smart Neo QLed QN95B 4k 2022 65 Pollici 4k è in offerta con il 46% di sconto, quindi ora la paghi 1.703,56 euro. Uno sconto di quasi la metà per un risparmio di quasi millecinquecento euro se si considera che da listino costa oltre 3.100 euro!

Smart tv Samsung Neo QLed 65″: le caratteristiche

Ma cos’ha di così speciale questo televisore per costare così tanto?! Se non vogliamo scadere in tecnicismi, diciamo subito che offre dettagli super accurati, un contrasto straordinario e immagini intense e brillanti grazie al superlativo processore Neural Quantum 4K. Altre funzioni straordinarie sono Motion Xcelerator Turbo Pro, con una eccezionale esperienza gaming 4K a 144hz; la FreeSync Premium Pro, utile per i gamer visto che offre una fluidità di gioco mai provata prima, insieme al Super Ultrawide Game view, per immergersi completamente nel gioco.

Il QN95B spicca anche per il suo design esclusivo, con un profilo ultra-sottile che riesce a ospitare numerosi altoparlanti multi-direzionali. Colori, luci e ombre sempre più intense: dai neri più profondi a una luce sempre al livello ideale di brillantezza, con Quantum Matrix Technology e gli esclusivi Quantum Mini LED di Samsung potrai ammirare dettagli superaccurati, un contrasto straordinario e immagini intense e brillanti.

la smart tv Samsung QE65QN95B Tv Smart Neo QLed QN95B 4k 2022 65 Pollici 4k è in offerta con il 46% di sconto, quindi ora la paghi 1.703,56 euro.

