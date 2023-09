La smart tv Samsung che sognavi finalmente in OFFERTA: ma devi affrettarti!

Stanco di avere una smart tv di una marca sconosciuta? Con colori scialbi, un audio terrificante e un fastidioso sfarfallio? O Magari sogni di acquistare una smart tv gigante e dire basta al piccolo televisore che non ti fa godere appieno la tua serie tv o la partita di calcio della tua squadra del cuore? Bene, ora puoi! E senza svenarti: Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT, Smart TV da 55″, Serie CU7000, Crystal UHD 4K, nera, versione aggiornata al 2023 e con tecnologia di ricezione DVB-T2, la paghi solo 499 euro! Grazie a uno sconto del 6%! Con essa potrai finalmente lasciarti avvolgere dai tuoi film preferiti o guardare i gol del tuo campione prediletto in modo perfetto!

Smart tv Samsung Crystal UHD: le caratteristiche

Grazie alla tecnologia PurColour godrai di colori ottimizzati per immagini finalmente vivide e realistiche, capaci di rendere ancora più coinvolgenti i tuoi film o programmi preferiti! Così come le azioni della tua squadra del cuore! Il potente processore Crystal 4K, con un sistema di Upscaling, regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione in 4K, quindi molto più fluida. Puoi personalizzare la visione in base a ciò che stai guardando (o facendo, in caso di gaming) grazie a tre categorie di visione: Media, Game e Ambient. Si tratta della funzione Smart Hub, che ottimizza la tua esperienza in base al tuo utilizzo della TV!

Ma, come noto, quando guardiamo qualcosa o stiamo giocando a un videogame, non solo l’ottima visione è importante, bensì anche l’ascolto. In un ecstasy di sensi. Questa smart tv Samsung risponde bene anche a questa esigenza: grazie all’audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva. Ma non solo: Adaptive Sound ottimizza l’audio in base all’analisi della scena in tempo reale secondo il tipo di contenuto, per regalarti suoni vividi ma bilanciati. Dunque, anche l’audio è strettamente legato a ciò che la tv trasmette.

Insomma, avrai una tecnologia meravigliosa al tuo servizio con la garanzia dei prodotti Samsung a soli 499 euro! Conviene però sbrigarsi, perché non dura ancora per molto.

