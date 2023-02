Smart TV Samsung QLED 4K con Matte Display e SCHERMO ROTANTE in sconto di 650€

Lui si chiama The Sero, è stato lanciato per la prima volta da Samsung nel 2020, e da subito ha catturato l’attenzione di milioni di persone nel mondo. Il motivo? È uno dei televisori più originali di sempre.

Te ne parliamo oggi perché lo trovi in super offerta su Amazon: grazie al maxi sconto del 43%, paghi il Samsung TV QLED 4K con schermo rotante a soli 849 euro, risparmiando la bellezza di 650 euro sul prezzo consigliato (pari a 1.499 euro).

650 euro di sconto sull’originalissimo The Sero, lo Smart TV Samsung con schermo rotante

Lo Smart TV The Sero è un articolo pensato per trasformarsi nella naturale estensione del tuo smartphone, così da poter fruire dei tuoi contenuti preferiti anche in formato verticale. Scriviamo anche perché naturalmente puoi guardare il televisore nel formato orizzontale classico, grazie al supporto incluso nella confezione.

A questo proposito, è importante sottolineare che The Sero è anche un TV QLED con risoluzione 4K e l’innovativo Matte Display, che riduce i riflessi andando così a eliminare i fastidiosi riverberi che puntualmente rovinano l’immagine del televisore in alcuni momenti della giornata.

Ed è anche uno Smart TV completo di tutte le funzionalità integrate negli altri televisori di Samsung, con l’ulteriore punto di forza legato alla compatibilità con i contenuti HDR.

Aggiungi nel carrello ora The Sero, lo Smart TV di Samsung con schermo rotante, così da approfittare del maxi sconto di 650 euro disponibile ancora per poco su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.