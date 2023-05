Smart TV Samsung QLED Q60 da 43" in offerta a METÀ PREZZO su Amazon

Inizio di settimana sprint in casa Amazon, come dimostra l’offerta bomba riservata allo Smart TV Samsung QLED Q60, in sconto del 47% in queste prime ore di lunedì. Non sappiamo per quanto durerà la promo, sappiamo però che ora lo puoi acquistare a 423 euro anziché 799 euro, un prezzo speciale per un televisore altrettanto speciale. E in più se sei abbonato a Prime non paghi nemmeno le spese di spedizione.

Samsung QLED Q60 da 43″ in sconto del 47% su Amazon

Perché lo Smart TV Q60 di Samsung è così speciale? Innanzitutto per l’integrazione della tecnologia Quantum Dot, che offre una riproduzione del colore con il 100% di volume. A questo poi si affianca il Quantum HDR, per immagini realistiche e dettagli super. Un altro punto di forza del televisore è il design AirSlim, che si traduce in un profilo ultrasottile pronto a fondersi con qualsiasi interno. Impossibile poi non menzionare la funzionalità dello Smart Hub, con cui puoi conservare tutti i tuoi contenuti in un’unica posizione.

Su tutti, comunque, continua a primeggiare la tecnologia Quantum Dot, grazie alla quale prende forma la tipica espressione “colori vividi”. Integrata nella famiglia QLED, questo tipo di tecnologia trasforma la luce in uno spettro cromatico potentissimo, in modo da regalare un’esperienza di visione come mai prima d’ora, con immagini dai colori intensi e i più realistici possibili. Se prima avevi l’abitudine di addormentarti davanti al televisore, stavolta non avrai più scuse.

Cogli al volo la super offerta di Amazon sul Samsung QLED Q60 da 43″ per risparmiare quasi 400 euro sul prezzo di listino pari a 799 euro.

