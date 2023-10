La smart tv Samsung QLED 32" a un prezzo ridicolo: ora non hai più scuse!

I tuoi figli o il/la partner ti chiedono da tempo di acquistare una smart tv Samsung di ultima generazione, ma tu continui a fare orecchie da mercante? O, magari, rispondi che non è il caso perché costano troppo? Allora potresti prendere in considerazione questa offerta relativa alla smart Tv Samsung QE32Q50AEUXZT QLED Full HD, 32 pollici, perché l’offerta con la quale è proposta su Amazon ha spinto il prezzo ancora più giù. Fino a 330 euro! Davvero una bazzecola, relativamente parlando e senza sminuire il valore dei soldi, alla luce delle caratteristiche tecniche: ovviamente: parliamo di un processore Quantum HDR, 100% Volume Colore, OTS Lite, un design slim adatto a tutti gli ambienti, con assistenti vocali Bixby e Alexa, nonché compatibile con Google Assistant. Quindi puoi anche cambiare canale o muovere il volume senza telecomando!

Smart Tv Samsung QE32Q50AEUXZT QLED: le caratteristiche

La Tv Samsung QE32Q50AEUXZT QLED Quantum Dot regala delle immagini magnifiche, con il 100% di volume colore. Cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Spingendosi oltre gli standard leader di categoria, la mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti. La funzione Multi View consente di guarda contemporaneamente e sullo stesso schermo i contenuti di TV e cellulare. Che siano i risultati della partita in tempo reale o video tutorial per le tue sfide di gaming, basta collegare il telefono in modalità multischermo come mai prima d’ora.

Il potente processore Quantum Lite di casa Samsung ottimizza la qualità audio in base al contenuto visualizzato. Ideale anche per chi ama giocare: consente di entrare in tempo reale nel vivo dell’azione con Auto Low Latency Mode. Una tecnologia che ottimizza lo schermo per darti maggiore controllo con un ritardo nella ricezione del segnale appena percettibile. Vivi un’esperienza di gioco nella sua forma più coinvolgente senza effetto mosso e fenomeni di judder. Quest’ultimo termine si riferisce a quando le immagini appaiono a strappi in particolare quando la telecamera che riprende l’evento fa una panoramica del campo.

Insomma, la smart Tv Samsung QE32Q50AEUXZT QLED Full HD, 32 pollici e ora la paghi solo 330 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.