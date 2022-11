Smart TV Samsung, qualità EPICA come al cinema a prezzo SHOCK

L’offerta eBay di quest’oggi sulla bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 50″ infiamma il weekend. Infatti, se inserisci il codice coupon “REGALI22” durante la fase di acquisto puoi mettere le mani su una tra le migliori TV di fascia alta pagandola appena 410€.

A questo prezzo ti arriva direttamente a casa, con tanto di consegne gratuite, una smart TV che ha tutte le carte in regola per soddisfare ogni tua piccola esigenza assicurandoti sempre un’esperienza visiva epica e immersiva.

Occasione d’oro su eBay per la bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 50″

Realizzata con materiali di altissimo livello e con cornici praticamente impercettibili, come si vuole da una smart TV di fascia alta, il modello realizzato dal colosso sudcoreano eredita un gran numero di funzionalità avanzate solitamente esclusiva della fascia premium. Tra le tante ci teniamo a sottolineare la feature Crystal 4K, una funzionalità che spinge al massimo la qualità dei colori e la definizione di ogni singolo dettaglio per impressionarti con immagini sempre eccellenti sotto ogni punto di vista.

Ad essa si aggiunge, inoltre, una particolare attenzione verso il suono e la sua diffusione surround nell’ambiente circostante e ovviamente l’ultima generazione di Tizen OS (il sistema operativo basato su Android) per darti modo di accedere a centinaia di app e ovviamente alle migliori piattaforme di streaming del momento, tra cui: Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, NOW TV e molte altre ancora.

Preparati a teletrasportarti al cinema ogni volta che accendi la smart TV Samsung stando comodamente seduto sul divano di casa. Ricorda, inoltre, di inserire il codice coupon “REGALI22” durante la fase di acquisto per pagarla appena 410€; fai in fretta però, la promozione su eBay è valida fino al 16 novembre. Infine, se decidi di acquistarla con PayPal puoi sempre sfruttare il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

