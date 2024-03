Smart TV Samsung Series 6 da 50": ottieni un rimborso fino a 150€ con la promo di Unieuro

Lo Smart TV Samsung Series 6 QLED 4K da 50 pollici, il cui debutto nel mercato risale al 2023, è tra i protagonisti della nuova promo Cambia il tuo TV disponibile sul sito di Unieuro. In offerta a 549 euro invece di 949 euro, grazie alla promozione in corso è possibile ottenere un rimborso fino a 150 euro restituendo il proprio televisore usato. In più si può beneficiare del pagamento in tre rate a interessi zero da 183 euro con Klarna o PayPal, insieme alle spese di spedizione gratuite.

Smart TV Samsung Series 6 QLED 4K da 50″ in offerta a 549 euro sul sito di Unieuro

Il modello di televisore Q60C di Samsung integra la tecnologia Quantum Dot, che restituisce un miliardo di sfumature di colore portando l’esperienza di visione a un nuovo livello di realismo. A ciò si aggiunge poi il Quantum HDR, con una gamma di contrasto più ampia per immagini di qualità cinematografica.

Al di là dell’esperienza di visione, lo Smart TV di Samsung in promo sul sito di Unieuro dispone di un design ultra-sottile ed elegante. Questo importante dettaglio lo rende perfetto per integrarsi nella parete di ogni stanza della propria casa.

Da segnalare anche la presenza della piattaforma Smart Hub, il cuore interattivo degli Smart TV Samsung. Tra le altre cose, si possono ottenere suggerimenti e selezioni ottimizzati, in modo da trovare più velocemente i film o le serie TV da guardare da soli o in compagnia con il proprio partner.

Lo Smart TV QLED 4K da 50″ di Samsung è in offerta a 549 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di ottenere un rimborso fino a 150 euro restituendo il proprio vecchio televisore. La promo termina il 28 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.