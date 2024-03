Smart TV Samsung Series 7 da 43" in super offerta a 349€ da Unieuro (+ rimborso)

Lo Smart TV Samsung Series 7 da 43 pollici, con risoluzione 4K UltraHD e processore Crystal 4K, è in offerta a 349 euro sul sito di Unieuro. In più, nell’ambito della promozione Cambia il tuo TV, è possibile ricevere un rimborso fino a 100 euro restituendo il proprio televisore usato. La promo Cambia il tuo TV è valida fino al 28 marzo, mentre il prezzo promozionale di 349 euro fino al 1° aprile.

Lo stesso modello è disponibile sul sito ufficiale samsung.com al prezzo di 399 euro, quindi il risparmio è nell’ordine dei 50 euro (con il rimborso massimo si risparmiano invece 150 euro).

Smart TV Samsung Series 7 da 43 pollici in offerta a 349 euro da Unieuro

Uno dei principali punti di forza dello Smart TV Crystal UHD 4K CU7170 di Samsung è la tecnologia PurColor, grazie alla quale il televisore riesce a offrire un’esperienza di visione immersiva di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, soprattutto se si considera il prezzo finale di vendita.

Un’altra caratteristica distintiva è il processore Crystal 4K, con cui è possibile guardare tutti i propri contenuti preferiti alla risoluzione 4K. Il sistema di upscaling funziona su qualunque tipo di video, anche quelli più datati.

E a proposito di contenuti preferiti, la piattaforma Smart Hub di Samsung ha il potere di riunirli in un unico posto, con suggerimenti e selezioni ottimizzati, in modo da trovare più velocemente il film o la serie TV da guardare.

Il televisore Samsung Series 7, nel modello da 43 pollici, è in offerta fino al 1° aprile a 349 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 116,33 euro al mese con Klarna o PayPal.

Fino al 28 marzo è inoltre possibile usufruire della promo Cambia il tuo TV, e ottenere un rimborso fino a 100 euro restituendo il proprio vecchio televisore.

