Smart TV Samsung Series 7 da 55 pollici in super offerta a 449€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Tra le offerte più interessanti della promo Solo Online di Unieuro, valide fino al 1° aprile, segnaliamo lo Smart TV Samsung Series 7 da 55 pollici, disponibile a 449 euro invece di 699,90 euro. In più è possibile pagarlo in 3 rate a interessi zero da 149,66 euro al mese con PayPal e Klarna.

Lo stesso modello è in vendita anche sul sito ufficiale di Samsung al prezzo di 499 euro, quindi acquistandolo sul sito unieuro.it il risparmio è pari a 50 euro.

Smart TV Samsung Series 7 da 55 pollici in offerta a 449 euro sul sito di Unieuro

I principali punti di forza del televisore Crystal UHD 4K CU7170 di Samsung sono il processore Crystal 4K e la piattaforma proprietaria Smart Hub.

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un sofisticato sistema di upscaling che restituisce ai propri contenuti preferiti una risoluzione 4K. A questo si aggiunge poi la tecnologia PurColor, che offre una resa cromatica ancora più precisa rispetto al passato, per immagini vivide e realistiche.

Due elementi questi che contribuiscono in maniera determinante all’esperienza di visione immersiva di cui gli utenti possono godere acquistando il modello di Smart TV in questione.

Pollice in anche per la piattaforma Smart Hub, grazie alla quale è possibile avere tutti i propri contenuti preferiti in un unico posto, con suggerimenti ottimizzati per risparmiare tempo prezioso nella ricerca di un film o di una serie tv.

Lo Smart TV Series 7 di Samsung, nel modello da 55 pollici, è in offerta a soli 449 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di acquistarlo in tre rate a interessi zero da 149,66 euro al mese. Per non pagare le spese di spedizione, al checkout occorre selezionare l’opzione Ritiro gratuito in negozio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.