La Smart tv senza bordi OGGI E' SCONTATA: approfittane ORA!

Se è vero che le Smart tv hanno ridotto pesantemente le dimensioni delle televisioni di una volta, eliminando il fatidico tubo catodico e le cornici che circondavano lo schermo, è anche vero che solo poche non hanno neppure i bordi. Il che, combinato a dimensioni elevate del monitor e a una visione chiara e fluida, la rendono praticamente un piccolo cinema da portare a casa! Proprio come questa smart tv TCL 55P639 senza bordi, con uno schermo molto esteso da 55”, una visione in 4K HDR, monitor in Ultra HD, sistema Google TV e con tante altre funzioni, quali: HDR 10, Game Master, Dolby Audio, compatibile con Assistente Google e Alexa, nonché una Classe di efficienza energetica E. Sai quanto la paghi oggi? Solo 348,99 euro grazie a uno sconto del 6%! Meglio fare presto però, perché mancano poche ore!

TCL 55P639: caratteristiche tecniche

Approfondiamo meglio alcuni aspetti di questa smart tv TCL 55P639. Partendo, la tecnologia da 4K HDR riproduce immagini molto dettagliate con una resa accurata di sfumature sia chiare che scure. Molto interessante l’esclusiva per questo marchio il Miglioramento Dinamico dei Colori, progettato per ottimizzare in modo automatico la brillantezza del colore. E ancora, il sistema Dolby Audio che riproduce suoni chiari, ricchi e potenti per un’esperienza immersiva sia quando giochi che quando guardi concerti, film o serie tv.

Parliamo di una Google TV con doppio telecomando incluso per un intrattenimento semplice e illimitato. Non mancano poi gli assistenti vocali di più larga diffusione: Assistente Google e Alexa; cosicché con la tua voce potrai accendere la TV, aprire app, scegliere cosa guardare, cercare dei film e tanto altro ancora. Importante per chi gioca la funzione Game Master, che offre una reattività delle immagini per un gaming più realistico e coinvolgente. Con la connettività HDMI 2.1 e ALLM, beneficerai della latenza più bassa e delle migliori impostazioni dell’immagine. Così come la funzione Motion Clarity, che ti consente di non perdere alcun dettaglio nelle scene d’azione più movimentate. L’algoritmo MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) di TCL entra in gioco quando guardi sport o film e programmi ricchi di azione.

Insomma, una tv ricca di funzioni per tutte gli utilizzi, che oggi paghi solo 348,99 euro! Ma conviene affrettarsi!

