Smart TV Sharp Aquos da 40 pollici con ANDROID TV a soli 249€ su Amazon

Lo Smart TV Sharp Aquos da 40 pollici è tra i prodotti più interessanti in offerta oggi su Amazon. Infatti è possibile acquistarlo a soli 249,00€ invece di 299,00€, grazie allo sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato. In più, si può scegliere di pagarlo anche in 5 comode rate senza interessi da 49,80€, selezionando l’opzione dei pagamenti rateali al momento dell’acquisto. Ecco il link all’offerta.

Sharp Aquos da 40 pollici è uno dei migliori Smart TV per rapporto qualità-prezzo nella fascia di prezzo che va dai 200 ai 300 euro. Tra i suoi principali punti di forza troviamo il sistema operativo Android TV, con Chromecast e assistente Google integrati.

Smart TV Sharp Aquos da 40 pollici in offerta a 249€ su Amazon

Android TV, Assistente Google, Chromecast integrato e risoluzione Full HD sono le caratteristiche chiave del modello 40FG6EA di Sharp (appartenente alla famiglia Aquos). Grazie al design frameless è possibile posizionarlo in qualunque ambiente della propria casa, andando ad esaltare i mobili e l’area intorno.

Come già sottolineato poc’anzi, il vero fiore all’occhiello del televisore, al di là del prezzo, rimane il sistema operativo Android TV di Google, che dà accesso a tutti i principali servizi di streaming con l’opportunità di accedere a oltre 400 mila film, serie TV e show.

Un altro elemento importante è l’integrazione di Chromecast, grazie al quale è possibile trasmettere sul televisore i contenuti del proprio dispositivo mobile via wireless.

Lo Smart TV Sharp Aquos, nella versione da 40 pollici, è in offerta a soli 249,00€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che possono usufruire delle spese di spedizione gratis e della consegna ultra-rapida.

