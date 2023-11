La Smart tv SHARP con Chromecast integrato grazie al BLACK FRIDAY la paghi solo 242 euro!

Amazon dal proprio cannone sta sparando le ultime offerte, pronta a colpire i carrelli dei suoi tantissimi utenti. La smart tv Sharp Aquos 40FG6EA, 40″ LED FHD, sistema operativo Android 11, DVB-T2/S2, risoluzione 1920 x 1080 Pixels, Wi-Fi, 2 prese HDMI, 2 prese USB, con Chromecast integrato e avvolgente Dolby Audio, grazie al Black friday la paghi solo 242 euro! Un’occasione imperdibile dunque! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smart tv Sharp Aquos 40FG6EA: le caratteristiche

Di questa Smart tv Sharp Aquos 40FG6EA abbiamo già detto molto nell’incipit. Qui ti ricordiamo che ha il sistema operativo Android TV , lo schermo FULL HD, la Dimensione diagonale dello schermo è invece 101 cm (ovvero 40”), Assistente Google integrato per comandarla comodamente a voce e anche il Chromecast integrato.

La sintonizzatore HD DVB-T, T2, C, S, S2 (MPEG4 + 10-bit HEVC/H.265). Nella confezione troverai: il televisore, telecomando, 2 x batterie AAA, pacchetto di montaggio piedistallo TV, guida rapida.

La smart tv Sharp Aquos 40FG6EA, 40″ LED FHD grazie al Black friday la paghi solo 242 euro!

