La Sony BRAVIA XR a un prezzo che non troverai più: realizza il tuo sogno!

Vuoi farti un bel regalo portando in casa una smart tv potente, che finalmente ti faccia vivere le stesse emozioni che vivresti al Cinema o allo stadio? La smart tv Sony BRAVIA XR non è certo alla portata di tutti. Anzi, per molti è un autentico sogno visto che costa quasi 2.500 euro! Tuttavia, su Amazon è in offerta con il 30% di sconto! Quindi la pagherai solo 1.599 euro! Ovviamente, si tratta di un’offerta, quindi dovresti sbrigarti. Anche perché potresti anche attivare la finanziaria Cofidis dalla stessa pagina di acquisto, per pagarla in comode rate senza interessi! Il che la rende ancora più accessibile del solito!

Smart tv Sony BRAVIA XR: caratteristiche tecniche

Lo schermo, oltre ad avere un’estensione da 55 pollici, è basato sulla tecnologia OLED, in grado di offrire neri eccezionalmente puri e picchi di luminosità per profondità e texture che sembrano reali. Sul modello A80L è stato aggiunto il nuovo pannello OLED con XR OLED Contrast Pro per aumentare colore e contrasto in modo ancora più netto. La smart tv Sony Bravia VR è dotata di tecnologia Acoustic Surface Audio + che rende tutto più coinvolgente trasformando lo schermo in uno speaker. I grandi attuatori fanno vibrare invisibilmente lo schermo del TV per creare un’acustica potente che si muove con l’azione, mentre i subwoofer integrati sia a sinistra che a destra amplificano i bassi. Dunque, ti lascerai avvolgere non solo dallo schermo ma anche dal suono!

Ancora, si caratterizza da una superficie a filo in metallo che si armonizzerà con qualsiasi interno. Il supporto per TV in alluminio a 3 vie con cuneo sottile offre la massima praticità e si adatta a tutti gli ambienti: basta scegliere la posizione standard, la posizione stretta per superfici di mobili più piccole o la posizione rialzata per inserire la soundbar sotto. Integrate già nel sistema le principali piattaforme streaming di maggiore uso, quindi non dovrai scaricare alcuna app. Grazie all’assistente vocale potrai rinunciare al telecomando. Ultima chicca: in esclusiva per i possessori di TV BRAVIA, puoi scegliere 10 film da riscattare con qualità HDR fino a 4K, oltre a 24 mesi di streaming illimitato!

Insomma, approfitta di questo sconto per vivere tutte le emozioni possibili. Oggi la smart tv Sony Bravia XR A80L la paghi solo 1599 euro!

