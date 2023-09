Prime day? No, ma il prezzo di questa smart tv Sony è crollato del 29%!

Se stai attendendo il Prime day o il Cyber Monday per cambiare il tuo vecchio televisore, ti diciamo che puoi già farlo oggi sfruttando questo sconto del 29%, che fa crollare il prezzo della smart tv Sony Bravia a 499 euro! Non hai tempo per leggere tutto l’articolo e allora ti accenniamo giusto a qualche caratteristiche: il monitor è di ben 43 Pollici; già ci troverai app di largo uso come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, oltre a un Browser per le tue ricerche; la Tecnologia dello schermo è LCD, mentre le dimensioni del prodotto sono molto compatte: 7P x 97,2l x 56,7H cm. E ancora, la fluidità dell’immagine è molto realistica grazie al 4K e alla Frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Ti abbiamo già convinto? E allora clicca il banner di seguito!

Smart tv Sony Bravia X75WL: caratteristiche tecniche

Ma come, sei ancora qui a leggere? Allora forse non siamo stati troppo convincenti! La smart tv Sony Bravia da 43″ dispone di un processore X1, che genera immagini luminose e colorate, analizza i contenuti in tempo reale e, abbinato al sistema Dolby Vision, migliora tutto ciò che guardi: dalle serie tv ai film passando per i concerti fino ai videogame! L’esclusivo gruppo di X-Balanced speaker offre un suono di alta qualità e bassi potenti per un’esperienza audio più ricca, profonda e gratificante.

Il TV è stato progettato con stile minimalista per dare massima esaltazione all’immagine. Con una finitura sottile e un supporto fisso Slim Blade, si adatta a qualsiasi interno. Un’ottima TV per il gaming, l’X75WL è dotato della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, nonché di Auto HDR Tone Mapping per rivelare dettagli nelle parti più scure e più luminose dello schermo. Non manca poi l’assistente vocale.

Insomma una vera occasione, se ci aggiungiamo pure la garanzia di un colosso della tecnologia come la giapponese Sony. Ora paghi la smart tv Sony Bravia 43″ solo 499 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.