Smart TV TCL 4K con display da 65'' e comandi VOCALI: il prezzo tocca il FONDO (530€)

La serie TCL C64 offre una straordinaria esperienza di visione con la sua tecnologia QLED 4K su un display da 65 pollici. Dotata di Dolby Vision e Dolby Atmos, questa smart TV offre un’immagine vivida e un suono coinvolgente che porta l’intrattenimento a un livello superiore.

Con la piattaforma Google TV integrata, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di contenuti di streaming da servizi come Netflix, Disney+, YouTube e molti altri. La navigazione è semplice e intuitiva grazie al controllo vocale tramite l’Assistente Google, consentendo agli utenti di trovare rapidamente ciò che desiderano guardare.

Smart TV TCL con display da 65” a prezzo sottocosto

Il design elegante e sottile della TCL C64 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, con bordi sottili che massimizzano l’area dello schermo e offrono un’esperienza cinematografica coinvolgente. Inoltre, con numerose opzioni di connettività, tra cui HDMI, USB e Bluetooth, è facile collegare dispositivi esterni come console di gioco, lettori multimediale e soundbar.

La serie TCL C64 offre un’eccellente qualità dell’immagine grazie alla sua tecnologia QLED, che offre colori vividi, contrasto elevato e una luminosità intensa.

Con la risoluzione 4K, ogni dettaglio è nitido e preciso, portando i contenuti preferiti degli utenti alla vita in modo mozzafiato. Insomma, per farla breve la serie TCL C64 è una scelta eccellente per chi cerca una smart TV di alta qualità con prestazioni straordinarie e una vasta gamma di funzionalità.

Insomma, con la sua combinazione di tecnologia avanzata, design elegante e facilità d’uso, questa TV è pronta a soddisfare le esigenze di intrattenimento di ogni famiglia. Corri a prenderlo quindi su eBay, approfitta del prezzo super basso e del codice sconto PSPRFEB24 per averlo a soli 530€ e con le spedizioni gratuite. Inserisci il codice al momento del pagamento per riscattarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.