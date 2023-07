Smart TV TCL 4K con Google TV da 55 pollici in offerta a 499,90 euro su Amazon

Lo Smart TV TCL in offerta per il Prime Day 2023 di Amazon appartiene alla Serie C73, che si caratterizza per riunire nello stesso dispositivo la risoluzione 4K HDR Pro e il Motion Clarity Pro 144Hz, per immagini sempre definite, brillanti e fluide. In più integra il sistema operativo Google TV, con l’aggiunta dell’assistente Google.

In occasione della seconda giornata del Prime Day, il televisore TCL da 55 pollici è in offerta a 499,90 euro, in ribasso di 15 euro rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon.it. Oltre a beneficiare della spedizione gratuita, puoi anche approfittare delle 5 rate mensili senza interessi di Amazon da 99,98 euro al mese.

Smart TV TCL Serie C73 da 55 pollici in offerta per il Prime Day

TCL è official partner della Nazionale italiana di calcio, quale migliore occasione dunque di godersi lo spettacolo dei principali eventi sportivi sotto una luce diversa?

Tutto merito dell’innovativa tecnologia Quantum Dot, grazie alla quale gli Smart TV della Serie C73 riescono a riprodurre colori, dettagli e profondità mai visti prima né su televisori LED e nemmeno su quelli OLED. A questo si aggiunge la tecnologia HDR Pro, in grado di offrire contrasti più netti, colori più brillanti e immagini vivide.

A tutto questo si aggiunge la tecnologia Motion Clarity 144Hz, per immagini ultrafluide nelle scene più movimentate. Il display nativo a 144Hz non è solo una meraviglia per gli occhi di tutti gli sportivi, ma anche di tutti gli appassionati di videogiochi.

Cogli al volo l’offerta del Prime Day sullo Smart TV TCL da 55 pollici, così da completare l’acquisto a un prezzo inferiore a 500 euro.