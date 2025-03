Smart TV TCL 65": schermo 4K e audio Dolby a prezzo affare

Scopri il televisore TCL 65V6B, un’opportunità imperdibile per trasformare il tuo salotto in un vero centro d’intrattenimento, senza spendere una fortuna. Con uno sconto eccezionale del 29%, questa Smart TV da 65 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 464,10 euro, rispetto al prezzo originale di 649,90 euro. Quest’occasione fa parte delle Offerte di Primavera Amazon ed è perfetta per chi desidera qualità e tecnologia avanzata senza compromessi.

Google TV, 4K e Dolby Vision

Immagina di immergerti nei tuoi film e serie preferiti grazie al magnifico display da 65 pollici con risoluzione 4K HDR Ultra HD. La tecnologia HDR supporta formati come HDR10, HDR HLG, HDR10+ e Dolby Vision, assicurando colori vibranti e contrasti profondi per immagini incredibilmente realistiche. Ogni dettaglio prende vita, rendendo ogni scena un’esperienza unica.

Il TCL 65V6B non si limita a offrire immagini spettacolari, ma garantisce anche un suono di qualità superiore. Grazie alla tecnologia Dolby Audio, il tuo salotto si trasforma in una sala cinematografica, con un audio avvolgente che ti fa sentire al centro dell’azione. Perfetto per film, concerti o eventi sportivi, il suono ti coinvolgerà come mai prima d’ora.

Se sei un appassionato di videogiochi, il TCL 65V6B diventerà il tuo alleato preferito. Con la modalità Game Master 2.0, supportata da HDMI 2.1 e Auto Low Latency Mode, potrai godere di sessioni di gioco fluide e reattive. Le impostazioni grafiche si ottimizzano automaticamente, riducendo al minimo i ritardi e migliorando l’esperienza complessiva.

Grazie alla piattaforma Google TV, avrai accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti da app e servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri. L’interfaccia intuitiva organizza i contenuti in modo personalizzato, mentre il supporto di Google Assistant ti consente di controllare il televisore con semplici comandi vocali. Tutto diventa più semplice e veloce.

Il design borderless del TCL 65V6B si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, conferendo un tocco di modernità e stile. Con dimensioni di 30 x 144,5 x 87,8 cm e un peso di soli 8,9 kg, è facile da posizionare e installare. Inoltre, la produzione europea garantisce elevati standard qualitativi, aggiungendo ulteriore valore a questo prodotto.

Smart TV TCL: l’offerta che cercavi

Non lasciarti sfuggire questa occasione: TCL 65V6B è il mix perfetto di tecnologia avanzata, design raffinato e prezzo competitivo. Approfitta dell’offerta e regalati un’esperienza di intrattenimento di altissimo livello, direttamente a casa tua, pagandola solo 464 euro invece di 649.

