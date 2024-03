Smart TV TCL da 55" 4K Ultra HD in super offerta a 349€ da Unieuro (Marzo ti Sorprende)

Tra le offerte più interessanti del giorno segnaliamo quella che ha per protagonista lo Smart TV TCL, Serie P63, da 55 pollici, protagonista della nuovo promo di Unieuro intitolata Marzo ti Sorprende. A fronte di un prezzo consigliato di 499,90 euro, è in vendita a 349 euro, con la possibilità di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero da 116,33 euro con Klarna o PayPal.

Google TV, risoluzione 4K HDR, design accativante senza bordi e funzionalità esclusive per gli appassionati di gaming sono tra i principali punti di forza di questo televisore, uno dei migliori Smart TV da 55 pollici sotto i 400 euro disponibili oggi sul mercato.

Smart TV TCL da 55″ in offerta a 349 euro sul sito di Unieuro

Una delle caratteristiche vincenti della serie P63, al di là dell’ottimo rapporto qualità-prezzo, è la risoluzione dei contenuti, trasmessi in 4K Ultra HD. A proposito della risoluzione, il televisore integra anche la tecnologia High Dynamic Range (HDR), capace di ampliare in maniera significativa la gamma sia dei contrasti che dei colori.

Un’altra chicca dello Smart TV di casa TCL è la funzione ALLM (acronimo di Auto Low Latency Mode), grazie alla quale gli appassionati di gaming possono trasformare il televisore in modalità di gioco con un input lags inferiore a 15 ms tramite la propria console o la scheda grafida del PC.

Infine, grazie alla presenza di Google TV, si hanno a disposizione migliaia di film, serie e programmi TV grazie al supporto completo delle migliori app di servizi video streaming.

Lo Smart TV Serie P63 di TCL, nel modello da 55 pollici, è in offerta a soli 349 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di pagarlo in tre rate a interessi zero da 116 euro. In più gli utenti beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.