Smart TV TCL da 55” SCONTATISSIMA AL 30%: la paghi 150 EURO IN MENO

Porta una vera e propria esperienza cinematografica direttamente a casa tua con la Smart TV TCL da 55”! Oggi questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 349 euro con uno sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV TCL da 55”: tutte le specifiche tecniche

La Smart TV TCL da 55” è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che ti permetterà di portare il cinema direttamente nel salotto di casa.

Si contraddistingue per il 4K HDR che riproduce immagini straordinariamente dettagliate con una resa accurata di sfumature sia chiare che scure. In questo modo potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti come mai prima d’ora.

Allo stesso modo, grazie al Dolby Audio avrai un audio immersivo e avvolgente per un’esperienza di audio surround a 360 gradi che ti farà sentire al centro dell’azione.

Questo dispositivo è perfetto anche per chi ama i videogiochi in quando, con HDMI 2.1 e ALLM, permette di sperimentere automaticamente la latenza più bassa e le migliori impostazioni dell’immagine per tutte le tipologie di videogame.

Dal punto di vista estetico, il televisore risulta ultra slim con cornici sottilissime e uno schermo enorme da 55 pollici: in questo modo le immagini saranno di livello cinematografico sia che si tratti di film, serie o videogiochi.

