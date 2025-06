Smart TV TCL da 65": oggi il prezzo è ribassato di 400€, offerta mai vista!

Questa Smart TV TCL da 65″ è l’occasione perfetta per trasformare la tua esperienza visiva, ora a soli 599€. Con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino, questo gioiellino tech rappresenta un connubio unico di tecnologia all’avanguardia e convenienza.

Un’esperienza visiva che lascia il segno

Grazie alla tecnologia QD-Mini LED, la Smart TV TCL in offerta ridefinisce gli standard della qualità visiva. La retroilluminazione avanzata garantisce immagini straordinariamente nitide e contrasti intensi, mentre una luminosità di picco di 1000 nits assicura prestazioni eccellenti anche in ambienti molto illuminati. A questo si aggiunge la tecnologia QLED, capace di riprodurre oltre un miliardo di colori, per una fedeltà cromatica che farà risaltare ogni dettaglio.

Se ami il cinema, il supporto a Dolby Vision IQ è pensato per te: regola automaticamente le impostazioni in base alla luce ambientale, offrendo sempre l’immagine perfetta. Il sistema audio Dolby Atmos, inoltre, garantisce un’esperienza sonora tridimensionale che ti avvolgerà completamente, rendendo ogni scena più immersiva.

Perfetta per il gaming e funzionalità smart

Questo modello non è solo un televisore, ma anche il compagno ideale per i gamer. Con la tecnologia Motion Clarity Pro e un refresh rate di 144 Hz, ogni movimento è fluido e privo di sfocature. La modalità Game Master ottimizza ulteriormente le prestazioni, riducendo la latenza e garantendo una reattività straordinaria. Non manca il sistema audio Onkyo 2.1, che aggiunge un suono potente e definito per un’esperienza di gioco completa.

Con la piattaforma Google TV integrata, accedere a un’ampia gamma di app e servizi di streaming è semplice e intuitivo. Il controllo vocale tramite Google Assistant rende l’interazione ancora più immediata, permettendoti di gestire il dispositivo con un semplice comando vocale. Il design elegante rendono questo televisore perfetto per qualsiasi ambiente, integrandosi con facilità in ogni stile di arredamento.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon: la Smart TV TCL da 65″ è disponibile a soli 599€, con possibilità di reso entro 30 giorni dall’acquisto. Con la sua combinazione di qualità, tecnologia e prezzo competitivo, è la scelta ideale per chi desidera un’esperienza visiva di alto livello senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.