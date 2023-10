Smart Tv Telefunken da 32" a soli 178 euro! Approfittane ora

Telefunken è uno storico marchio tedesco leader nella produzione di televisori. Certo, con l’arrivo delle smart tv sembra aver perso appeal rispetto ai concorrenti asiatici, tuttavia si è messo ancora una volta a passo coi tempi proponendo smart tv di altissima qualità. Come la TELEFUNKEN Smart TV 32″ HD Ready TE32553G54V4DAZ, un modello che di TV LED da 32 Pollici con Google Assistant Integrato, Compatibile con Google Home, Digitale DVB-T2, Dolby Vision HDR10, Android TV, Dolby Audio. Che oggi paghi solo 178,15 euro grazie a un meraviglioso sconto del 10%! Ma ti conviene fare presto, perché fa gola a molti!

Caratteristiche della Smart tv Telefunken da 32 pollici

Scopriamo meglio la smart tv di casa Telefunken di 32 pollici. Il sistema operativo ti offre una vasta gamma di contenuti e applicazioni, scegliendo tra migliaia di app e giochi disponibili sul Play Store di Google. Inoltre, grazie alla funzionalità Chromecast integrata, puoi facilmente trasmettere contenuti dal tuo smartphone o dal tuo computer alla TV. La diagonale di questo televisore è di 32 pollici e un design moderno e sottile che lo rende ideale per ambienti di dimensioni ridotte con qualsiasi tipo di arredamento, garantendo un aspetto elegante e discreto.

Grazie a Google Assistant puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora; inoltre, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale, grazie a Google Home

HD READY. Ideale per tutti gli usi e consumi: guardare film, programmi TV o giocare ai videogiochi che ti sembreranno più vivaci e coinvolgenti. Bene anche il comparto audio, grazie al sistema Dolby. Le connessioni disponibili in questo dispositivo sono: WiFi, Ethernet, 3 HDMI, 2 USB, 1 VGA, 1 CI+, uscita audio ottica digitale, uscita cuffie.

Oggi paghi questo meraviglioso televisore solo 178,15 euro grazie allo sconto del 10%! Ma ti conviene fare presto, perché fa gola a molti!

