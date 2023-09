Smartpad Bamboo Slate, blocco note digitale: scrivi e disegni come sulla carta

Lo smartpad Bamboo Slate A4 di Wacom è un dispositivo versatile che combina la sensazione tradizionale di scrivere su carta con la possibilità di digitalizzare e salvare i tuoi appunti o disegni in formato digitale. Di fatto è un blocco note digitale che permette di integrare i documenti scritti a mano nel mondo “virtuale”.

Con la sua compatibilità multi-piattaforma e l’app Wacom Inkspace, offre una soluzione completa per le tue esigenze di digitalizzazione. Comprato ora su Amazon a 99€, con lo sconto del 33% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratis.

Smartpad Bamboo Slate A4 di Wacom, per il back to school

Lo smartpad è di dimensioni A4, il che lo rende abbastanza grande per prendere appunti o disegnare liberamente, proprio come lo faresti su un normale blocco note. Utilizzando la penna a sfera inclusa e il blocco note speciale, puoi scrivere o disegnare sulla carta come faresti normalmente. Tuttavia, il Bamboo Slate è in grado di rilevare e digitalizzare ciò che scrivi o disegni, consentendoti di salvarlo sul tuo dispositivo.

Questo smartpad è compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi Apple, il che significa che puoi utilizzarlo con smartphone o tablet di entrambi i sistemi operativi. La penna inclusa è dotata di una ricarica a sfera, che rende facile sostituire la penna quando si esaurisce l’inchiostro. Per sfruttare al meglio le funzionalità di digitalizzazione, puoi utilizzare l’app Wacom Inkspace, disponibile per dispositivi Android e iOS. Questa app ti permette di organizzare, modificare e condividere i tuoi appunti digitali.

Puoi sincronizzare i tuoi appunti digitali con servizi di cloud storage come Dropbox o Google Drive, garantendo che i tuoi dati siano sempre accessibili e sicuri. Il dispositivo ha un design sottile e leggero che lo rende facilmente trasportabile e adatto per l’uso in viaggio.

Lo smartpad Wacom Bamboo Slate è una soluzione interessante per chi ama prendere appunti o disegnare su carta ma desidera anche avere una copia digitale del proprio lavoro. È utile per studenti, professionisti e artisti che desiderano un modo semplice e intuitivo per passare da carta a digitale. Comprato ora su Amazon a 99€, sfruttando lo sconto del 33% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratis.

