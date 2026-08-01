Nel 2026 scegliere uno smartphone 5G davvero veloce richiede più attenzione di quanto suggeriscano pubblicità, prezzo e semplici valori teorici.

La qualità della connessione dipende dal modem, dalle antenne e dalle bande supportate, ma anche dall’operatore, dalla copertura disponibile e dalla congestione della rete. Per questo non esiste un telefono sempre più veloce in ogni luogo: alcuni modelli, però, offrono una dotazione più completa e maggiori possibilità di sfruttare le reti italiane ed europee.

Perché la scritta 5G non basta per capire la velocità

Due telefoni con il simbolo 5G sulla confezione possono comportarsi in modo diverso nello stesso punto. Contano la qualità delle antenne, la capacità di combinare più frequenze e il supporto alle bande utilizzate dall’operatore. In Italia sono particolarmente importanti la banda n28 a 700 MHz, utile per copertura e ricezione negli edifici, e la n78 intorno ai 3,5 GHz, più adatta alle velocità elevate nelle aree urbane.

Un altro elemento è la differenza tra 5G NSA e 5G SA. Il primo utilizza ancora parte dell’infrastruttura 4G, mentre il secondo dispone di una rete centrale interamente 5G. Il passaggio allo standalone può migliorare latenza e gestione del traffico, ma il telefono deve supportarlo e l’operatore deve averlo realmente attivato nella zona.

I numeri massimi indicati nelle schede tecniche non rappresentano quindi la velocità che si ottiene ogni giorno. Un telefono capace teoricamente di diversi gigabit può navigare lentamente con segnale debole, mentre un modello meno costoso può risultare più rapido sotto un’antenna ben dimensionata. I confronti attendibili richiedono test effettuati con la stessa SIM, nello stesso luogo e nelle medesime condizioni.

I modelli più completi tra i top di gamma

Tra i modelli di fascia alta, Samsung Galaxy S26 Ultra offre una piattaforma progettata per gestire reti 5G evolute e un sistema di antenne adatto a un dispositivo premium. È uno dei telefoni da valutare per chi cerca stabilità, velocità e un supporto software destinato a durare, ma definirlo automaticamente il più veloce sarebbe scorretto senza una prova diretta sull’operatore utilizzato.

Anche iPhone 17 Pro dispone di un’ampia compatibilità con le frequenze europee, comprese n28 e n78, e utilizza tecnologia MIMO 4×4 sulle reti 5G sub-6 GHz. Apple non pubblicizza la velocità attraverso il nome commerciale del modem, preferendo indicare bande e tecnologie supportate. Nell’uso reale incidono molto anche la gestione energetica e la capacità del telefono di mantenere stabile la connessione.

Xiaomi 17 Ultra rappresenta un’altra proposta molto completa: supporta 5G SA e NSA, numerose bande internazionali e MIMO 4×4. Il modello è quindi adatto anche a chi viaggia frequentemente. Nella stessa fascia, Google Pixel 10 Pro supporta un ampio insieme di bande sub-6 GHz, comprese quelle più importanti per l’Europa, pur puntando maggiormente sull’integrazione tra hardware, Android e servizi Google.

Le alternative meno costose che non sacrificano il 5G

Non è necessario spendere più di mille euro per avere una buona connessione. Il POCO F8 Ultra offre una piattaforma di fascia alta a un prezzo generalmente inferiore rispetto ai modelli premium più noti. Prima dell’acquisto, però, è opportuno controllare che la versione venduta in Italia supporti tutte le bande richieste dal proprio operatore.

Nella fascia media, Samsung Galaxy A57 5G, Nothing Phone (4a) e Honor Magic8 Lite rappresentano alternative più accessibili. Il modello Honor utilizza lo Snapdragon 6 Gen 4, mentre gli altri puntano su un equilibrio tra prestazioni, autonomia e connettività. Nessuno di questi può garantire sempre la stessa velocità di un top di gamma, ma in una zona ben coperta la differenza può essere meno evidente del previsto.

I modelli citati risultano disponibili o documentati sui rispettivi siti ufficiali nel 2026. Apple conferma per iPhone 17 Pro il supporto 5G sub-6 GHz con MIMO 4×4; Xiaomi indica per 17 Ultra reti SA, NSA e numerose bande; Google elenca per Pixel 10 Pro le principali frequenze europee. Il criterio corretto non è quindi scegliere soltanto il telefono con il modem più recente, ma verificare bande, operatore, copertura e prove reali nella zona in cui verrà usato.