Smartphone da non perdere nelle nelle Offerte di settembre Amazon

Per avere prestazioni di un certo livello non sempre serve acquistare uno smartphone top di gamma a prezzi stratosferici. A volte, anche i modelli di fascia media possono offrire un’esperienza d’uso di un certo rilievo. Merito soprattutto dei miglioramenti dei processori che sono sempre più performanti, anche quelli progettati per i device low cost. Se poi il produttore ha deciso di non personalizzare eccessivamente il software dello smartphone, le prestazioni nell’utilizzo di tutti i giorni possono regalare discrete soddisfazioni.

I migliori smartphone nelle Offerte di settembre Amazon

Ovviamente non ci si deve attendere “miracoli” ma oggi uno smartphone di fascia media è in grado di garantire risultati simili a quelli dei top di gamma di alcuni anni fa. Dunque, Internet, email WhatsApp, YouTube e tanto altro, tutto sarà eseguito senza grosse difficoltà. In alternativa, si possono prendere in considerazione anche vecchi top di gamma, proposti a distanza di un paio di anni a prezzi davvero contenuti ma con la garanzia di ottime prestazioni.

OPPO Find X5 Smartphone

Uno dei top di gamma sul mercato, questa versione dell’OPPO Find X5 è davvero molto potente. La finitura in vetro opaco di OPPO Find X5 dona allo smartphone una design incredibile al tatto. La curvatura di 75° della scocca offre l’inclinazione ottimale per illuminare al meglio il telefono. Acquistalo subito a 819 euro con lo sconto mega di 180 euro del giorno.

Samsung Galaxy A53 5G

Vivi un’esperienza senza confini con il tuo smartphone 5G. Grazie al Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5″ e agli 800 nits di luminosità di Galaxy A53 5G, puoi goderti una completa scorrevolezza dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto con Eye Comfort Shield. Lo trovi su Amazon a 307€ anziché a 469 euro, con un risparmio complessivo di 162€.

OnePlus Nord 2T 5G

Fotocamera flagship da 50 MP con Sony IMX766 + OIS, fotocamera grandangolare da 120° 8 MP e obiettivo mono da 2 MP: il OnePlus Nord 2T 5G è un ottimo smartphone fortemente votato all’imagining. Raramente viene proposto scontato: su Amazon lo trovi adesso a 369€, cioè a dire il 10% in meno rispetto al prezzo di listino.

Motorola g71

Con Motorola g71 5G è possibile godersi immagini luminose e colorate su un fantastico display OLED da 6.5″ FHD+. Con una gamma di colori ampliata del 25%, le immagini di questo modello Motorola appaiono vibranti e reali, per un’esperienza di visualizzazione senza precedenti a un prezzo competitivo. Prendilo oggi con l’offerta settembrina di Amazon a 249€, risparmiando così ben 90 euro sul prezzo di listino.

HUAWEI Nova 8i

Rimanendo fedele all’aspetto accattivante e ai colori vivaci della serie nova, HUAWEI nova 8i è ancora più bello da vedere e piacevole da tenere in mano. Ha una quadrupla fotocamera con AI da 64 MP| HUAWEI SuperCharge da 66 W. Questo dispositivo lo trovi oggi a 249€, con uno sconto di circa 100 euro. Non male, no?

