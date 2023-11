Smartphone Android 13 con ampio display HD+ da 6.52" e batteria INFINITA a 67€ su Amazon

L’UMIDIGI C2 è uno smartphone Android 13 che offre una serie di funzionalità interessanti in un pacchetto accessibile. Con un ampio display da 6.52″ HD+ e una fotocamera da 13MP, è un dispositivo adatto a molteplici utilizzi. E allora approfitta dello sconto del 38% e acquistalo adesso su Amazon a soli 67€, le spedizioni sono gratuite con Prime.

UMIDIGI C2, lo smartphone per tutti

Il display HD+ offre una risoluzione nitida per guardare video, navigare sul web e utilizzare le app con chiarezza. Le immagini saranno dettagliate e i colori vividi, offrendo un’esperienza visiva piacevole. La fotocamera da 13MP è in grado di catturare foto di buona qualità per documentare i momenti speciali della tua vita. Puoi scattare foto nitide e luminose in diverse situazioni.

La batteria da 5150mAh offre un’ottima autonomia, consentendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica frequente. Puoi navigare su Internet, giocare e utilizzare le app senza problemi. Con 6GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB), avrai spazio sufficiente per le tue app, foto e file. Inoltre, il supporto 4G e la doppia SIM ti permettono di rimanere connesso ovunque tu sia.

Il telefono è dotato di funzionalità aggiuntive come il riconoscimento del volto (Face ID), il GPS e una porta USB di tipo C per una connettività rapida e comoda. In sintesi, l’UMIDIGI C2 è uno smartphone Android 13 adatto a chi cerca un dispositivo affidabile per un utilizzo quotidiano.

Con il suo ampio schermo, batteria resistente e fotocamera decente, è un’opzione conveniente per coloro che desiderano un telefono funzionale senza spendere una fortuna. Prendilo adesso su Amazon a soli 67€, le spedizioni sono gratuite con Prime.

