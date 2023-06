Smartphone Android a soli 55€: ERRORE DI PREZZO incredibile di Amazon

L’Ulefone Note 8 è uno smartphone dual SIM con funzionalità complete, progettato per offrire un’esperienza mobile affidabile e conveniente. Con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile fino a 128 GB tramite scheda microSD, questo telefono offre spazio sufficiente per archiviare le tue app, foto e file.

Uno smartphone non certo super, ma di certo valido per chi non ha molte pretese e vuole spendere una miseria. Questo device, infatti, con lo sconto base e il coupon del 15% automatico al checkout, alla fine ti costa solo 55€.

Ulefone Note 8, prezzo omaggio da Amazon

Il telefono è dotato di Android 10, che offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di funzionalità personalizzabili. Puoi accedere al Google Play Store per scaricare le tue app preferite, giochi e contenuti multimediali. La funzione dual SIM ti consente di utilizzare due numeri di telefono diversi nello stesso dispositivo, consentendo di separare la vita personale e lavorativa o di sfruttare tariffe vantaggiose da parte di più operatori.

Inoltre, il telefono supporta anche l’espansione della memoria tramite scheda microSD, offrendo ulteriori opzioni di archiviazione. L’Ulefone Note 8 è dotato di GPS e Bluetooth, consentendoti di navigare con precisione e di connetterti a dispositivi esterni come auricolari wireless o altoparlanti. Inoltre, il telefono include anche una funzione SOS che può essere attivata in caso di emergenza per inviare rapidamente messaggi di aiuto ai contatti designati.

Con il suo design inconfondibile, il colore verde conferisce un tocco di freschezza e stile all’Ulefone Note 8. La batteria di lunga durata assicura che il telefono sia pronto per l’uso durante tutto il giorno. In conclusione, l’Ulefone Note 8 è una scelta ideale per coloro che cercano un telefono versatile e accessibile senza compromettere le funzionalità essenziali. Provalo, alla fine alla fine ti costa solo 55€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.