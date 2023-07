Smartphone Android con display da 6.5'' e batteria da 5000 mAh: a 88€ è ILLEGALE

Se sei alla ricerca di un’ottima offerta per acquistare un nuovo smartphone Android di fascia media, allora sei capitato nel posto giusto. Lo Xiaomi Redmi 9C che i segnaliamo in questa news, infatti, è in offerta su Amazon a un prezzo vantaggioso, di quelli che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Con appena 88€, infatti, il dispositivo di Xiaomi ti garantisce un’esperienza di utilizzo che non crederai possibile per un device venduto a questo prezzo.

Xiaomi Redmi 9C, che offerta su Amazon

Non lasciarti ingannare dall’offerta così economica: lo smartphone ha tutto quello di cui hai bisogno per utilizzarlo senza alcun tipo di compromessi. È ideale per navigare in rete, chattare con gli amici, utilizzare le più popolari applicazioni social e molto altro: inoltre, il display da 6.53 pollici ad alta risoluzione è ideale per qualsiasi tipo di utilizzo – dispone anche della modalità di riduzione della luce blu per ridurre l’affaticamento della vista durante le ore serali.

Caratterizzato da un design stiloso, molto curato nei particolari e da un look che possiamo definire giovanile, lo smartphone di Xiaomi ha dalla sua un’incredibile batteria da 5000 mAh in grado di assicurarti molte ore di utilizzo senza temere di restare a secco. In tal senso puoi anche sfruttare le varie modalità risparmio energetico per garantirti numerose ore di utilizzo in caso di necessità.

Posteriormente è presente anche una buona fotocamera tripla con IA pensata per offrirti scatti di qualità in qualsiasi condizione, mentre frontalmente la fotocamera dedicata ai selfie dispone della funzione di sblocco AI Face Unlock per accedere al telefono tramite una rapida scansione del proprio volto.

Visto quante cose ha? Allora corri su Amazon e acquista subito l’ottimo Xiamo Redmi 9C in offerta a un prezzo ridicolo per riceverlo a casa in appena 1 giorno: resterai di sasso quando scoprire quante cose può fare nonostante il prezzo così economico.

