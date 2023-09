Smartphone Android da 5'' a 56€: FOLLIA Amazon o errore di prezzo? Fai presto

L’Alcatel 1 è uno smartphone compatto ed essenziale progettato per offrire funzionalità di base e accessibilità a un prezzo accessibile. Con una memoria di archiviazione di 16GB, 1GB di RAM e il sistema operativo Android 11 Go Edition, è un dispositivo ideale per chi cerca un telefono semplice per comunicare, navigare in Internet e gestire le attività quotidiane. Puoi averlo a un prezzo irrisorio, ovvero appena 56€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Alcatel 1 con Android 11 Go Edition, smartphone senza fronzoli

Lo smartphone è dotato di un display da 5 pollici che offre una visualizzazione chiara e nitida dei contenuti. È abbastanza compatto da essere comodo da usare con una mano. Con 16GB di memoria di archiviazione integrata, avrai spazio sufficiente per archiviare foto, app, e altri file essenziali. Inoltre, puoi espandere la memoria con una scheda microSD se hai bisogno di più spazio. La RAM da 1GB permette di eseguire applicazioni di base e multitasking leggero. Anche se non è adatto per attività intensive, è sufficiente per le funzionalità quotidiane.

Il telefono esegue l’ultima versione di Android 11 Go Edition, una versione ottimizzata per dispositivi con specifiche più basse. Questo assicura una buona esperienza utente senza rallentamenti e con un utilizzo efficiente delle risorse. L’Alcatel 1 è dotato di una fotocamera che ti permette di scattare foto e registrare video di base. Non aspettarti prestazioni fotografiche eccezionali, ma è sufficiente per catturare momenti importanti.

La possibilità di utilizzare due schede SIM ti consente di gestire due numeri di telefono sullo stesso dispositivo, ideale per separare i contatti personali e professionali. Insomma, Alcatel 1 è un telefono economico che si concentra sulla semplicità e sull’accessibilità: è adatto a chi cerca uno smartphone di base per le comunicazioni quotidiane, la navigazione su Internet e alcune attività leggere, o per chi ha bisogno di un secondo telefono di riserva. Puoi averlo a un prezzo irrisorio, ovvero appena 56€ con le spedizioni gratuite via Prime.

