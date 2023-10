Smartphone Android da 6,8'' con Face Unlock a 48€: Amazon SBAGLIA il prezzo!

Uno smartphone 4G del 2023 con sistema operativo Android 12, che offre molte funzionalità moderne a un prezzo accessibile a prezzo da giocattolo? Eccolo. Il telefono presenta un design moderno con un display da 6,82 pollici con risoluzione HD+. Nonostante la risoluzione inferiore rispetto ai display Full HD, offre comunque un’esperienza di visualizzazione chiara e dettagliata. Un buon telefonino che oggi puoi assicurati al prezzo folle di 45€. Le spedizioni sono gratuite, ma fate in fretta perché potrebbe trattarsi di un errore di prezzo e durare davvero poco.

Smartphone Android, prestazioni buone a prezzo assurdo

Il telefono è alimentato da un processore non specificato con 34 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 256 GB tramite scheda microSD. Queste specifiche dovrebbero gestire bene le attività quotidiane come la navigazione web, i social media e la riproduzione video.

Il telefono è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 13 MP + 5 MP per scattare foto di base e registrare video. La fotocamera frontale è da 8 MP per selfie e videochiamate. La batteria da 5150 mAh dovrebbe offrire un’ottima autonomia, consentendo di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza problemi. Android 12 offre una piattaforma moderna con funzionalità di sicurezza avanzate e un’interfaccia utente intuitiva.

Il telefono supporta la doppia SIM, il riconoscimento facciale AI per lo sblocco, la navigazione GPS, la connettività Type-C e la funzionalità OTG. In sintesi, l’UMIDIGI G1 è una scelta solida per chi cerca uno smartphone Android economico con funzionalità di base e un design moderno.

Tuttavia, è importante tenere presente che le sue prestazioni non sono orientate verso il gaming o l’uso intensivo delle applicazioni. Ma in fondo, al prezzo folle di 45€ su Amazon, cosa volere di più? Anche le spedizioni sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.