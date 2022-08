Smartphone Android e iOS, che affari con gli sconti di Amazon Warehouse

Come vi abbiamo segnalato nella mattinata di ieri, dalla mezzanotte del 25 agosto 2022 alle 23:59 del 28 agosto 2022, i clienti Amazon beneficeranno di uno sconto del 10% su prodotti Amazon Warehouse selezionati. Lo sconto del 10% sul prezzo visualizzato nella pagina di ogni prodotto verrà applicato direttamente al Carrello. Quindi al prezzo ribassato dei prodotti “usati” si aggiunge quello di questa promozione.

Amazon Warehouse propone infatti grandi offerte su oggetti usati, di seconda mano o con confezione aperta, ma mantenendo tutti i vantaggi Amazon riguardanti spedizioni, assistenza clienti e diritto di reso. Questo significa sconti sugli articoli usati per i prodotti più richiesti: smartphone, laptop, tablet, piccoli elettrodomestici per casa e cucina, e migliaia di altri prodotti. Ecco perché spesso si fanno dei ver e propri affari, proprio come se si acquistasse un prodotto nuovissimo, da scartare per la prima volta. Non ci credete? Provate per credere.

Smartphone, tutti gli affari su Amazon Warehouse

Amazon Warehouse vuole dare una nuova vita ai prodotti resi. L’azienda verifica con attenzione la qualità di ciascun articolo, e ispeziona tutti i prodotti per testarli e ripararli, se necessario, prima della vendita. Preferisci acquistare prodotti usati come scelta ecologica per l’ambiente? O stai cercando sconti eccezionali per i tuoi articoli preferiti? Amazon Warehouse ti offre prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta in ottimo stato, a un prezzo scontato, con una garanzia legale e il praticissimo servizio di reso Amazon.

OPPO FIND X3 LITE 5G Blue Astral

Se vuoi un dispositivo con design di carattere, che si fa apprezzare già dall’estetica, allora la nuovissima gamma di smartphone OPPO Find X3 Lite fa per te. Considera poi che oggi puoi averlo a 292 euro nella colorazione Blue Astral grazie alla promozione presente su Amazon. Find X3 Lite è infatti dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G, che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e una notevole durata della batteria. In più, ha una memoria interna da 128GB.

Motorola Edge 30

Il Motorola Edge 30 lo trovi in questo momento super scontato di circa 200 euro. Lo puoi infatti comprare su Amazon nella colorazione Meteor Gray a soli 318€ anziché 549€, con le spedizioni gratuite e veloci grazie ai servizi Prime. Con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, un potente sistema di fotocamere da 50MP, un display OLED FHD+ da 6,5” a 144Hz ultra-liscio, il suono Dolby Atmos multidimensionale e l’efficienza energetica del processore Snapdragon 778G+ 5G, questo smartphone offre tutto ciò che si può desiderare in un design elegante e moderno.

iPhone 12 mini (128GB)

Questo iPhone è davvero bellissimo. Ha una scocca davvero elegante, sotto alla quale batte forte il cuore del potente chip A14 Bionic per prestazioni fulminee, e un display Super Retina XDR da 6,1″ che ti offre una qualità di visione incredibile. La batteria poi è ultra ampia, così da garantire fino a 19 ore di riproduzione video: l’ottimo iPhone 12 mini (128GB) di Apple lo trovi nella sua colorazione nera con appena 559 euro e le spese di spedizioni gratuite. Un’ottima promozione.

Samsung Galaxy A52

Il nero è il colore dell’autorità e della potenza, proprio come questo meraviglioso Samsung Galaxy A52s 5G con display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, di colore Awesome Black, che in questo istante è disponibile su Amazon a soli 321€. Un prezzo ultra basso con più di centocinquanta euro circa di sconto, praticamente al minimo storico, per uno degli smartphone top del momento nei gusti del pubblico. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia. Usato ti costa 247 euro.

Xiaomi Redmi Note 11S (6+128GB)

Lo Xiaomi Redmi Note 11s è uno dei migliori medio gamma sul mercato e non a caso è quindi uno dei dispositivi di questo brand più ricercati del momento. Complici le sue grandi potenzialità e caratteristiche uniche come la fotocamera professionale da 108 MP, il display AMOLED FHD+ a 90 Hz e la funzione di ricarica rapida a 33 W, molti utenti fanno a gara per assicurarsene uno. Compralo oggi a 204 euro.

