Smartphone + Auricolari TCL a soli 149 euro: il Bundle da non perdere

Lo Smartphone TCL è un ottimo dispositivo, con Dual Sim, Display 6.7″ AMOLED, 60 Hz, FULL HD+, memoria da 128 GB, 4GB RAM, Tripla Camera da 50 Mpx, sistema operativo Android 12, Batteria da 5000 mAh, colore Muse Blue. Ora Su Amazon trovi in allegato anche gli Auricolari Wireless TCL a soli 149 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartphone e auricolari TCL, scoprili di seguito

Presentiamo il Bundle TCL con auricolari wireless TCL 108 insieme allo smartphone inclusi in confezione. Tripla camera posteriore con sensore principale da 50mp, sensore di profondità da 2mp e sensore Macro da 2mp, autofocus, flash LED e HDR; camera frontale da 8mp. Bellissimo Display AMOLED FULL HD+ 20:9 da 6.7” (1080×2400): NXTVISION visual, 91% screen-to-body ratio. Frequenza d’aggiornamento (Refresh rate) 60 hz.

Sistema Operativo Android 12, Processore Octa-Core, Ram da 4GB e memoria interna da 128GB espandibile con MicroSD fino a 256GB. Batteria da 5000mAh; connettore Usb-C e jack per auricolari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.