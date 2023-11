I REGALI di Amazon: smartphone color smeraldo a soli 90 euro!

Blackview A52 è uno smartphone ideale per quanti non chiedono troppo dal proprio telefono ma che non vogliono neanche buttarlo il giorno dopo. La connessione è 4G Cellulare, lo schermo è da 6,5” con display HD+, processore Octa Core, RAM 3GB, ROM 64GB estendibile con SD Esterna a 1TB. E ancora, fotocamera principale e selfie 13MP+5MP, sistema operativo Android 12, Dual SIM, Batteria da 5180mAh, Sblocco Facciale e Impronte Digitali. Colore Verde. Bene, paghi tutto questo a soli 90 euro, grazie allo sconto del 5%!

Smartphone Blackview A52: le caratteristiche

Lo Smartphone Blackview A52 ha un ampio display a goccia da 6,5 pollici, con una fluidità e una rapidità di risposta davvero interessanti. Risoluzione HD + 720 * 1600, rapporto schermo-corpo dell’87,6%. Con un clock fino a 2,0 GHz, il processore quad-core SC9863A1 con architettura di elaborazione a 12nm gestisce più app e multitasking con sufficiente fluidità, reattività ed efficienza per soddisfare le tue esigenze di multitasking e intrattenimento. Questo il comparto software: 2GB RAM + 1GB di RAM virtuale, 64GB ROM, supporta scheda SD esterna fino a 1TB per una memoria interminabile.

La scocca l’A52 incorpora una batteria superiore alla media e si rivela più duratura, può durare più di un giorno di utilizzo regolare. La batteria consente il seguente utilizzo: 7H film, 24H calling, 30H music, 240H standby. Presenta una cover posteriore minimalista dai colori vivaci e giovanili. Con la texture della finitura opaca e le curve ergonomiche arrotondate, è comodo da tenere in mano. La Fotocamera anteriore da 5MP consente dei selfie soddisfacenti, mentre la Fotocamera posteriore da 13MP consente di cogliere al meglio ciò che è intorno.

Lo smartphone Blackview A52 lo paghi solo 90 euro, grazie allo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.