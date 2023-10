Smartphone Blackview: lo smartphone RESISTENTE a tutto in offerta

Spesso, vuoi per esigenze lavorative o per puro gusto personale, sentiamo la necessità di avere con noi uno smartphone che sia sufficientemente resistente ad ogni tipologia di trauma, acqua o cadute occidentali. Ecco che in tal senso gli smartphone rugged sono i dispositivi maggiormente consigliati, dal momento che presentano una resistenza davvero difficile da eguagliare. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti lo smartphone Blackview rugged (modello BV8900) in offerta al sensazionale prezzo di soli 240 euro, con 12 euro di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice.

L’autonomia è uno dei punti di forza alla base di questo smartphone ultra resistente, grazie ad una fantastica batteria da ben 10’000 mAh a 33W: grazie a questa batteria avrai la possibilità di far durare il tuo smartphone per una durata totale di 2 o addirittura 3 giorni, senza la necessità di ricaricarlo in continuazione con powerbank o altri accessori simili.

Notevole anche il comparto fotografico alla base di questo smartphone: in questo caso hai infatti a disposizione rispettivamente un sensore da 64 megapixel per la fotocamera posteriore e un altro sensore da 16 megapixel per la fotocamera anteriore, entrambi dotati disponibili stabilizzazione ottica dell’immagine per ottenere il meglio dalle tue foto. Hai perfino la possibilità di registrare video alla risoluzione 4K, perfino nel bel mezzo delle tue immersioni subacquee, così da portarti per sempre con te il ricordo di quella esperienza. Per non parlare poi del display da 6.5 pollici con risoluzione Full HD, che è dotato della tecnologia Gorilla Glass che ti garantisce una resistenza e durezza mai vista prima, a prova di urto.

In definitiva, a poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno smartphone resistente ad ogni tipo di intemperie, riuscendo a proteggerti da qualsiasi stress a cui il dispositivo potrebbe essere eventualmente sottoposto nelle situazioni più estreme e difficili: ecco solo uno degli svariati motivi per cui ti suggeriamo caldamente di acquistare questo smartphone Blackview rugged (modello BV8900) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta in questo caso di un’offerta a tempo e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

