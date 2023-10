Smartphone DUAL SIM, schermo 6,6'' e tanta potenza a 89€: qualità senza svuotare il portafoglio

Alla ricerca di un nuovo smartphone di alta qualità che soddisfi le tue esigenze quotidiane senza svuotare il tuo portafoglio? Amazon ha la soluzione perfetta per te! Con l’offerta speciale in corso, puoi mettere le mani su un dispositivo eccellente: il TCL 406S. Questo smartphone 4G combina funzionalità avanzate, un design elegante e una serie di specifiche impressionanti, il tutto a un prezzo altamente competitivo: appena 89€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

TCL 406S, display e design di qualità a prezzo WOW

Il TCL 406S sfoggia un display ampio da 6.6 pollici con risoluzione HD+. Questo significa che potrai goderti un’esperienza visiva chiara e dettagliata, perfetta per la visione di video, la navigazione su Internet e la gestione delle tue app preferite. Il design è elegante e il telefono è disponibile in un attraente colore blu, che lo rende non solo potente ma anche alla moda. Con 64 GB di memoria interna, avrai spazio a volontà per conservare foto, video, app e documenti.

Inoltre, con 3 GB di RAM e ulteriori 3 GB di RAM virtuale, il TCL 406S offre prestazioni fluide e senza problemi anche con le applicazioni più esigenti. Ecco perché è perfetto per il multitasking e il gaming mobile. La fotocamera del TCL 406S non delude. La dual camera da 13 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre ti permette di scattare foto straordinarie. Con funzioni aggiuntive come modalità ritratto e HDR, potrai catturare ricordi indimenticabili con facilità. Inoltre, la fotocamera frontale è ideale per selfie perfetti.

Il TCL 406S è alimentato dalla versione più recente di Android, Android 13, e da una batteria potente da 5000 mAh, il TCL 406S ti consente di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Goditi la tua giornata senza dover cercare una presa di corrente.

Infine se hai bisogno di gestire più numeri di telefono o se vuoi avere una SIM per uso personale e una per il lavoro, il TCL 406S ha uno slot dual SIM che ti offre questa flessibilità e inoltre ti regala anche un cavo USB Type-C aggiuntivo. Fallo tuo a un prezzo altamente competitivo, ovvero appena 89€ e le spedizioni gratis via Amazon Prime.

