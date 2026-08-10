Smartphone eccellenti a meno di 100 euro: con questi non si commettono errori

Non bisogna aspettarsi miracoli, e le offerte vanno controllate sempre prima dell’acquisto, perché cambiano in fretta. Ma la fascia economica resta piena di telefoni semplici, con schermi grandi e batterie capienti. Vanno bene come secondo dispositivo, come primo smartphone per un ragazzo o per chi vuole spendere poco senza rinunciare alle funzioni di base.

Tra i modelli sotto i 100 euro da tenere d’occhio nel 2026 c’è l’Honor X5C Plus, una proposta abbastanza equilibrata. Ha uno schermo da 6,74 pollici a 90 Hz, processore MediaTek Helio G81, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile.

La fotocamera principale da 50 MP se la cava soprattutto di giorno, mentre la batteria da 5.260 mAh permette di arrivare a sera con un uso normale. Per chat, video e app leggere basta. Attenzione però al prezzo: può anche salire oltre la soglia dei 100 euro.

Il Realme Note 70T punta forte su autonomia e resistenza. Merito della batteria da 6.000 mAh, della protezione ArmorShell, della certificazione IP54 e dei test MIL-STD-810H dichiarati dal produttore. Il Blackview Wave 8, invece, sceglie la via della memoria: configurazioni fino a 256 GB e spazio espandibile con microSD. Lo ZTE Blade A36 mette al centro il display da 6,75 pollici a 90 Hz, più fluido della media. Il Nubia Music 2, infine, guarda a chi usa spesso il telefono per musica e video, con altoparlanti più presenti rispetto a molti entry level.

Autonomia, display e memoria: le specifiche che contano davvero

Nel mondo degli smartphone economici ci sono tre aspetti che pesano più degli altri: batteria, display e memoria interna. Una batteria da 5.000 mAh è ormai il minimo per arrivare a fine giornata senza troppe ansie. Il Realme Note 70T, con i suoi 6.000 mAh, può spingersi anche oltre, fino a due giorni con un uso moderato: messaggi, qualche video, un po’ di navigazione e telefonate brevi. Per questa fascia, non è poco.

Smartphone entry-level a confronto su una scrivania, con accessori essenziali e un piccolo scontrino, per una guida ai modelli sotto i 100 euro.

Il display a 90 Hz è uno di quei dettagli che si notano nell’uso di tutti i giorni. Scorrere pagine web, chat e social risulta più piacevole su Honor X5C Plus, Realme Note 70T e ZTE Blade A36. La risoluzione, però, resta spesso HD+, quindi non va confusa con quella dei modelli più costosi. Quanto allo spazio, 128 GB sono una base più comoda dei 64 GB. I 256 GB del Blackview Wave 8 possono fare la differenza per chi salva foto, video ricevuti su WhatsApp e molte app. La memoria sembra sempre abbastanza, finché non finisce.

I compromessi da accettare su fotocamera, prestazioni e ricarica

Scegliere uno smartphone sotto i 100 euro vuol dire mettere in conto qualche rinuncia. Soprattutto su fotocamera, prestazioni e ricarica. I sensori da 50 MP, come quelli di Honor X5C Plus e Nubia Music 2, possono dare foto dignitose con buona luce. Di sera, o in casa, emergono però rumore, perdita di dettaglio e tempi più lenti. Le fotocamere da 13 MP o 8 MP, presenti su alcuni modelli Blackview e ZTE, vanno bene per scatti al volo, documenti e videochiamate.

Anche sulle prestazioni serve realismo. Processori come MediaTek Helio G81, Unisoc T7250 o Unisoc T606 reggono messaggi, social, browser e streaming. Non sono però pensati per giochi pesanti o per tenere troppe app aperte insieme. La RAM virtuale, spesso messa in evidenza nelle schede tecniche, può dare una mano con le app leggere, ma non sostituisce la RAM fisica. Poi c’è la ricarica: 10 o 15 W sono sufficienti, ma serve pazienza. Meglio mettere il telefono in carica la sera e non pensarci più.

Quale smartphone economico scegliere in base all’uso quotidiano

Il miglior smartphone economico non si sceglie solo guardando la scheda tecnica. Conta soprattutto l’uso che se ne fa ogni giorno. Chi cerca un telefono bilanciato può valutare l’Honor X5C Plus, adatto a chat, social, video e qualche foto senza grandi pretese. Chi passa molte ore fuori casa, tra autobus, scuola, lavoro e commissioni, può trovare più sensato il Realme Note 70T, costruito attorno alla batteria e a una maggiore resistenza.

Per chi ha bisogno di tanto spazio, il Blackview Wave 8 resta una scelta pratica: meno problemi di memoria piena e più margine per foto, file e app. Lo ZTE Blade A36 va bene per chi vuole uno schermo ampio e fluido per leggere, scorrere contenuti e usare applicazioni leggere. Il Nubia Music 2, invece, ha senso per chi ascolta musica, guarda video e cerca un telefono un po’ diverso dal solito. In ogni caso, prima di comprare conviene controllare il prezzo aggiornato: sotto i 100 euro, spesso, è l’offerta del momento a fare davvero la differenza.