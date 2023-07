Smartphone ECONOMICI: i migliori cellulari sotto i 100€ da ACQUISTARE a Luglio

Non tutti possono però permettersi di acquistare smartphone top di gamma, ma vi sono sul mercato numerosi telefoni a basso costo che offrono buone performance, uno schermo in Full HD e fotocamere ad alta risoluzione. Se poi il produttore ha deciso di non personalizzare eccessivamente il software dello smartphone, le prestazioni nell’utilizzo di tutti i giorni possono regalare discrete soddisfazioni.

I migliori smartphone economici (Android) da comprare

Se è vero che la fascia entry-level del mercato è quella che spesso ci costringe a diversi compromessi, è anche vero che ultimamente propone comunque smartphone degni di nota. Ovviamente non ci si deve attendere “miracoli” ma oggi uno smartphone di fascia media è in grado di garantire risultati simili a quelli dei top di gamma di alcuni anni fa. Dunque, Internet, email WhatsApp, YouTube e tanto altro, tutto sarà eseguito senza grosse difficoltà.

Xiaomi Redmi 9A

Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi ancora in offerta su Amazon a soli 72€, cioè il 40% in meno rispetto al prezzo di listino. In pratica è come se te lo stessero regalando in cambio di un tuo modesto contributo in denaro.

Xiaomi Redmi 9C

Lo Xiaomi Redmi 9C che ti segnaliamo in questa news, infatti, è in offerta su Amazon a un prezzo vantaggioso, di quelli che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Con appena 89€, infatti, il dispositivo di Xiaomi ti garantisce un’esperienza di utilizzo che non crederai possibile per un device venduto a questo prezzo.

Motorola moto e22i

Uno dei modelli forse meno conosciuti di Motorola è questo interessante entry level con display da 6.5″ con refresh rate 90 Hz e batteria da 4020 mAh perfetta per streaming, gaming e molto altro ancora. Ha inoltre una doppia fotocamera 16 MP e vanta un processore octa-core Mediatek Helio G37. Può essere tuo col 40% di sconto a soli 80€.

Blackview A55

Alimentato da Android 11 e animato dal potente processore quad-core T310 da 2,0 GHz, grazie anche a una serie di nuove app e funzioni riprogettate, questo Blackview A55 offre un’esperienza utente più intelligente, più efficiente e più conveniente. E’ inoltre dotato di 3GB di RAM e 16GB di memoria interna ROM con un grande display da 6,5”.

OUKITEL C31

Questo è un discreto modello per chi non ha troppe pretese ma cerca comunque delle buone soluzioni a poco prezzo. E’ caratterizzato da uno schermo da 6.5″ HD+ con tanto di funzione di riconoscimento del viso sicuro e veloce, una batteria ampia da 5150 mAh e un ottimi processore Quad-core. Ti costa appena 71€ con le spedizioni gratuite di Prime.

TCL 305i

Col suo enorme display HD+ da 6,52” il TCL 305i è uno dei migliori smartphone low budget del mercato. In questa fascia è infatti praticamente impossibile trovare di meglio in ambito schermo come dimensioni e qualità. In relaltà il dispositivo ha anche altre qualità che lo rendono “interessante” sotto diversi punti di vista. Insomma, un piccolo gioiellino in rapporto qualità-prezzo che oggi ti costa solamente 89€ su Amazon, comprese le spese di spedizione via Prime.

Blackview A52

Se siete alla ricerca di uno smartphone senza troppi fronzoli, ma estremamente funzionale, allora date un’occhiata a questo interessante Blackview A52. Lo smartphone è in offerta su Amazon dove puoi farlo tuo a soli 89€ sfruttando lo sconto del 15% e con le spedizioni gratuite. Inoltre acquistandolo su Amazon, riceverai gratis degli auricolari bluetooth. Caratterizzato da un ampio display HD+IPS con risoluzione 720*1600 HD +, vanta un design del corpo ultra sottile da 9,05mm che si adatta perfettamente al palmo di una mano per una presa rilassata e comoda.

Ulefone Note 8

L’Ulefone Note 8 è uno smartphone dual SIM con funzionalità complete, progettato per offrire un’esperienza mobile affidabile e conveniente. Uno smartphone non certo super, ma di certo valido per chi non ha molte pretese e vuole spendere una miseria. Questo device, infatti, con lo sconto base e il coupon del 15% automatico al checkout, alla fine ti costa solo 67€.

