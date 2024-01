Smartphone entry level a MENO DI 100€!

Ecco uno smartphone entry level che ti costa meno di 100€! Si tratta del Blackview Wave6C: un modello dalle ottime caratteristiche che, grazie agli sconti disponibili oggi, ha un prezzo super conveniente! Ti viene a costare solo 79,99€ grazie allo sconto Amazon del 60% oltre che il coupon SBGQ95DM da inserire in fase di check out! Che super promo! Approfittane subito e non te ne pentirai!

Ecco lo smartphone Android entry level al quale non puoi dire di no!

Cosa si cerca da uno smartphone Android oggi? Uno schermo di ottima qualità ampio, una buona velocità nell’apertura delle app e una batteria di buon livello.

Il Blackview Wave6C, grazie alla promo di cui vi parliamo oggi, è tutto questo e molto altro. Si tratta di un dispositivo con display molto ampio da 6,5 pollici con risoluzione HD+: ottimo se consideriamo il prezzo basso del device. Non solo: il dispositivo ha una batteria a bordo da ben 5100 mAh: vi permetterà di utilizzare il device per una giornata intera di utilizzo anche con ben due sim a bordo. Nessun problema quindi per quello che riguarda l’autonomia.

Il dispositivo si ricarica in modo rapido grazie alla porta USB-C e al caricatore disponibile in confezione: qualità assicurata anche sotto questo aspetto.

Il peso di soli 191 g e le dimensioni esigue fanno di questo un ottimo device per chi cerca un dispositivo economico, ma vuole ugualmente avere una buona esperienza di utilizzo dal proprio smartphone. La presenza di Android 13 a bordo personalizzato dalla Doke OS 4.0 di Blackview assicura inoltre una piacevolezza nell’utilizzo quotidiano del device.

Che dire? Non vi resta che acquistare questo smartphone dalle ottime caratteristiche e dal prezzo super concorrenziale! Costa infatti solo 79,99€ grazie allo sconto del 60% disponibile su Amazon oltre il coupon SBGQ95DM da inserire in fase di check out. Cosa aspetti? Acquista subito il tuo prossimo smartphone entry level e spendi meno di 100€!

