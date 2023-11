L'ASTA per smartphone con IA che ti inquadra in automatico la paghi solo 43 euro!

L’asta per smartphone (Android e Apple) che proponiamo in questa offerta non è la solita che si trova sul mercato, utile per effettuare selfie ben inquadrati, per riprendersi in video e far venire bene il panorama, ecc. Bensì, è dotata di Intelligenza artificiale che migliora di molto foto e riprese video, inquadrandoti in automatico. Un accessorio molto utile per chi viaggia spesso da solo o vuole migliori foto e video di gruppo. Ma anche da regalare, approfittando della promozione di oggi visto che è possibile restituirla entro il 31 gennaio 2024. Utilissima anche per le videochiamate o i video per gli influencer. Ora la paghi solo 43,69 euro con lo sconto del 5%!

Asta con IA, prezzo e offerta

Questa asta per smartphone con tracciamento intelligente è molto facile da usare: basta montare cellulare, tablet o fotocamera sul supporto e premere l’interruttore, e sarà pronto a seguirti automaticamente! Grazie al sistema di tracciamento smart integrato, non dovrai scaricare alcuna app o di stabilire una connessione Bluetooth. Ciò significa che non devi preoccuparti che il tuo sistema supporti il dispositivo o meno. Dotato di rotazione a 360°. È la scelta perfetta per Instagram, Facebook, YouTube, TikTok Video Vlogging, Live Video, live streaming, e altro ancora. Farai video più professionali!

Include inoltre l’interfaccia standard 1/4″ che permette di montarlo sul treppiede e di regolare l’angolo di altezza per catturare facilmente risultati desiderati. Il sistema di montaggio clip-fit permette di usarlo con cellulare. Questo selfie stick da telefono include una batteria ricaricabile da 2200mAh e porta di ricarica USB. Con una ricarica completa, il sostegno per fotocamera durerà fino a 10 ore, quindi avrai tutto il tempo per fare video e foto con una sola ricarica!

Dunque, un accessorio imprescindibile per quanti necessitano di fare video di qualità. Compatibile con iOS e Android. Ora la paghi solo 43,69 euro con lo sconto del 5%!

