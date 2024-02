Smartphone INDISTRUTTIBILE schermo da 6.56''+ batteria 13000mAh: resiste a TUTTO

Il Blackview BV6200 è un rugged smartphone progettato per resistere alle sfide dell’uso quotidiano in ambienti impegnativi. Dotato di Android 13, questo smartphone offre una piattaforma affidabile e performante per gestire le tue attività digitali ovunque tu vada.

Con uno schermo da 6.56 pollici HD+ e una risoluzione nitida, puoi godere di un’esperienza visiva chiara e coinvolgente per guardare video, navigare sul web e utilizzare le tue app preferite. Inoltre, il display è progettato per resistere agli urti e agli agenti atmosferici, garantendo una durata nel tempo anche in condizioni avverse. Assicurati questa belva di smartphone pagandolo solo 129€ oggi su Amazon. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

Blackview BV6200, lo smartphone che resiste a tutto

La batteria da 13000mAh assicura un’autonomia eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per lunghi periodi senza dover preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, la funzione di ricarica rapida da 18W ti permette di riportare rapidamente la batteria al massimo della carica quando ne hai bisogno.

Con 8GB di RAM e 64GB di memoria interna, hai spazio sufficiente per memorizzare le tue app, foto, video e altri file importanti. Inoltre, la possibilità di espandere la memoria fino a 1TB tramite scheda TF ti offre ancora più flessibilità di archiviazione.

La fotocamera posteriore da 13MP ti consente di catturare foto e video di alta qualità, mentre la fotocamera frontale da 8MP è perfetta per selfie e videochiamate. Con funzionalità aggiuntive come il microfono da 98dB, Google Lens, OTG e Face ID, il Blackview BV6200 offre una gamma completa di funzionalità per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

In sintesi, il Blackview BV6200 è uno rugged smartphone potente, resistente e versatile che ti accompagna ovunque tu vada, offrendoti prestazioni affidabili e una durata eccezionale della batteria. Assicuratelo oggi il promozione su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso, ovvero appena 129€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.