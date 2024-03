SMARTPHONE Mania: su Amazon è FUORITUTTO Motorola, Apple, OPPO, Xiaomi e Samsung

Se stai cercando un nuovo smartphone, non c’è momento migliore per fare acquisti su Amazon. Con offerte imperdibili su marchi di fama mondiale come Motorola, Apple, OPPO, Xiaomi e Samsung, puoi trovare il telefono perfetto per te a prezzi incredibilmente convenienti. Non lasciarti sfuggire queste straordinarie offerte e aggiorna il tuo dispositivo oggi:

Abbiamo quindi una bella batteria da 5000 mAH, casse Dolby Atmos Stereo, memoria espandibile da 2GB/64 GB, display da 6.5″ HD+ e Dual SIM. Il tutto mosso dal sistema operativo Android 13. Ha poi una fotocamera principale da 13MP, e funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le foto rendendole pronte per i social media.

Con Android 13 come sistema operativo, gli utenti possono godere delle ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza offerti da Google.

Il Motorola edge 30 Neo, ovverosia il primo dispositivo ad arrivare con i colori di tendenza selezionati nell’ambito di una partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo in tal senso, costa solamente 182€. In pratica è scontato del 38% rispetto al prezzo di listino.

L’OPPO A77 5G è un smartphone che si pone al centro dell’innovazione tecnologica, offrendo una connettività di ultima generazione grazie al supporto 5G. Il display LCD da 6,56 pollici con refresh rate a 90Hz ti offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Se stai cercando un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna, Xiaomi Redmi Note 12 è la scelta ideale. Non solo offre prestazioni eccellenti, ma puoi anche approfittare dell’offerta su Amazon, dove potrai averlo a soli 172€, ovverosia col 13% di sconto sul prezzo di listino.

Apple iPhone 13 (128 GB) Galassia lo trovi in questo momento a 600€, cioè con uno sconto di circa il 21% e spedizioni rapide e gratuite. Il fulmineo chip A15 Bionic spinge al massimo la modalità Cinema, gli Stili fotografici, il Testo attivo e molte altre funzioni. Con il Secure Enclave tiene al sicuro le tue informazioni personali, come i dati di Face ID e i contatti.

Amazon si è scatenata quest’oggi, offrendoti una incredibile seleezioe di smartphone a prezzi incredibili di solito per i marchi più prestigiosi come Motorola, Apple, OPPO, Xiaomi e Samsung. Se stai cercando un telefono di ultima generazione o un modello più conveniente, clicca su uno dei link che ti abbiamo segnalato e chiudi subito l’affare.

